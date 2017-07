München (ots) - Die Ratingagentur Assekurata erteilt der Versicherungsgruppe die Bayerische erneut die Qualitätsnote A+ ("sehr gut"). Das Rating erhält die Lebensversicherungstochter der Bayerischen, die Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG (BL). Die Spitzenauszeichnung "sehr gut" bekommt das Unternehmen auch in den Teilkategorien Sicherheit, Erfolg und Wachstum/Attraktivität am Markt.



"Dieses herausragende Ergebnis erfüllt uns mit Stolz", sagt Dr. Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender der Versicherungsgruppe die Bayerische. "Die dritte Auszeichnung in Folge zeigt zum einen, unsere nachhaltige Strategie bewährt sich und zum anderen, dass sich unsere kontinuierliche Arbeit am Erfolg des Unternehmens auszahlt."



Das unabhängige Assekurata-Expertenteam hebt die Sicherheitslage der Neuen Bayerischen Beamten Lebensversicherung AG mit der Bewertung "sehr gut" hervor: "Die Bewertung basiert insbesondere auf der sehr hohen Kapitalausstattung der BL. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen einen Fokus auf die Eigenkapitalstärkung gelegt und dieses seit 2011 von 20,9 Mio. Euro auf 54,2 Mio. Euro nahezu verdreifacht. Somit verfügte die BL Ende 2015 mit 10,6 Prozent über eine signifikant höhere Eigenkapitalquote als der Marktdurchschnitt (2,2 Prozent)".



Neben der Sicherheitslage und dem Geschäftserfolg stuft der Unternehmensbericht des Ratings auch die Attraktivität am Markt als überdurchschnittlich ein. "Auf qualitativer Ebene sieht Assekurata bei der BL für die Zukunft sehr gute Wachstumsfaktoren aus Produkten und Vertrieb, die maßgeblich an das attraktive Produktangebot, die effiziente Betreuungsstruktur im Vertrieb und die hohe Innovationskraft des Unternehmens anknüpfen."



Einer im Rahmen des Ratings durchgeführten Vertriebspartnerbefragung zufolge "schätzen 91,4 Prozent der Befragten die BL als zuverlässigen Versicherer beim Einhalten von Absprachen ein", ist im Ratingbericht zu lesen.



Das Rating-Ergebnis ist eine Bestätigung für die überzeugende Produktwelt der Bayerischen. Assekurata stellt besonders die beiden Altersvorsorgelösungen Garantierente Zukunft und die Fondspolice heraus, die durch ihr hochwertiges Fondsuniversum punkten. Weiterhin betont der Rating-Bericht: "Zugleich finden potenzielle Kunden ein umfangreiches Angebot zur Arbeitskraft- bzw. Einkommenssicherung vor. Zentraler Baustein ist die Berufsunfähigkeitsversicherung "Diagnose X - BU Protect". Speziell die Hochleistungsvariante Prestige weist dabei ein umfassendes Leistungsangebot auf."



Der komplette Bericht kann unter http://www.assekurata.de/ratings/ rating/neue-bayerische-beamten-lebensversicherung-ag-2870/ abgerufen werden.



Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG und der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen rund 460 Millionen Euro. Es werden Kapitalanlagen von über 4,5 Milliarden Euro verwaltet und mehr als 6.000 persönliche Berater stehen den Kunden der Bayerischen persönlich bundesweit zur Verfügung.



