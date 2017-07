Hamburg (ots) - Im gemeinsamen GALA-Gespräch mit dem Designer-Duo Talbot/Runhof (Ausgabe 30/2017, ab morgen im Handel) antwortet die Grünen-Politikerin und Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags auf die Frage, wen sie anruft, wenn sie einen richtig miesen Tag hatte: "Den Ali, meinen persönlichen Referenten. Der weiß alles und ist übrigens mein härtester Kritiker. Oder ich rufe eine meiner ersten Lieben an. Da sind teilweise wirklich gute Freundschaften draus geworden." Weiter sagt die 62-Jährige: "Es ist ganz wichtig, dass du den Anker nach draußen hast. Als ich 1985 in die Politik ging, habe ich mit drei Freunden einen Vertrag gemacht, dass sie mich vom Platz holen, wenn ich abdrifte."



