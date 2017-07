Die Vereinigung der Auslandskorrespondenten in Brüssel kritisierte Versuche, Journalisten wegen kritischer Fragen einzuschüchtern. Die Pressefreiheit in mehreren europäischen Ländern sei bedroht.

Die Vereinigung der in Brüssel akkreditierten Auslandskorrespondenten (API-IPA) ist besorgt über die Bedrohung der Pressefreiheit in mehreren europäischen Ländern. In einer Mitteilung vom Mittwoch wandte sie sich vor allem gegen Versuche, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...