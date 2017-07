GIEAG Immobilien AG: GIEAG verkauft Logistikimmobilie in Lübeck an Exeter PG

- Moderne, vollvermietete Logistikimmobilie in Lübeck-Roggenhorst an Exeter Property Group verkauft

- Mietvertrag mit Bestandsmieter Minimax unlängst bis zum Jahresende 2021 verlängert

München, 19. Juli 2017. Die GIEAG Immobilien AG (GIEAG) hat einen weiteren Erfolg im Projektentwicklungsgeschäft erreicht und ihre vollvermietete Logistikimmobilie in Lübeck an die Exeter Property Group veräußert. GIEAG wird den Mittelzufluss vor allem dafür nutzen, weitere Immobilienentwicklungen voranzutreiben. CBRE war in der Transaktion beratend tatig.

GIEAG hatte die nun verkaufte Immobilie mit einer Gesamtmietfläche von rund 8.600 Quadratmetern in 2012 errichtet und zunächst in den Bestand übernommen. Das Objekt im Gewerbegebiet Lübeck-Roggenhorst, mit einer sehr guten Verkehrsanbindung durch die Autobahnen A20 und A1 , ist vollständig an das Brandschutzunternehmen Minimax GmbH & Co. KG vermietet. Der Mietvertrag mit Minimax wurde unlängst bis Ende 2021 verlängert.

Philipp Pferschy, Vorstand der GIEAG Immobilien AG, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Projektentwicklung in Lübeck nunmehr zum Erfolg führen und auch die Wertentwicklung am Markt mitnehmen konnten. Das positive Marktumfeld war nur ein Faktor dafür. Eine wichtige Rolle spielte auch, dass das Objekt vollständig und langfristig vermietet ist. Es spricht des Weiteren für unsere Expertise in der Standortwahl und für die Qualität und die Drittverwendungsfähigkeit der Immobilie."

Über GIEAG Immobilien AG (GIEAG)

Das im Dezember 1999 gegründete Projektentwicklungsunternehmen GIEAG Immobilien AG, kurz GIEAG (www.gieag.de), begleitet seine Kunden von der Idee über die Finanzierung und Realisierung bis zum Verkauf des fertigen Objektes. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung werthaltiger Büro-, Logistik- und Wohnimmobilien. Darüber hinaus engagiert sich die Firmengruppe auch im süddeutschen Raum als Investor für Wohnimmobilien mit besonderem Entwicklungspotenzial.

Über Exeter PG

Exeter ist eine Immobilien-Investment-Management-Gesellschaft mit dem Fokus auf Logistikimmobilien in den USA und Europa. Das Unternehmen verwaltet ein Immobilienvermögen von mehr als 3,5 Milliarden Euro für institutionelle Investoren und hat Logistikimmobilien mit über 8,5 Millionen Quadratmetern entwickelt und erworben.

Kontakt

GIEAG Immobilien AG Investor Relations, Philipp Pferschy Oettingenstraße 35 80538 München ir@gieag.de Tel: +49 89 290516-0

