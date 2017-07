Altersarmut betrifft vor allem alleinerziehende Frauen. Jedes Elternteil, das in Elternzeit geht oder länger in Teilzeit arbeitet, sollte so früh wie möglich mit dem Aufbau der Altersvorsorge beginnen, empfiehlt der BVI.In seiner Aktion "Finanzwissen für alle" verweist der Branchenverband der Fondsgesellschaften (BVI) auf eine Studie der Bertelsmann Stiftung, nach der das Problem der Altersarmut vor allem alleinerziehende Frauen betrifft. Das Risiko für Altersarmut liege bei Ihnen vier Mal höher als im Durchschnitt. "Grund ist, dass nach wie vor meist Mütter einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen und entsprechend weniger Rentenansprüche erwerben. Daher sollte jedes Elternteil, das in Elternzeit geht oder länger in Teilzeit arbeitet, so früh wie möglich mit dem Aufbau der Altersvorsorge beginnen", heißt es in einer Meldung des BVI zu dem Thema.

