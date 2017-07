Hamburg (ots) - Der STERN (Ausgabe 30/2017, ab morgen im Handel) macht in dieser Woche Lust auf Ferien und Meer und widmet sich einem der beliebtesten deutschen Reiseziele der Saison, der Nordsee.



Der Heftverkauf wird von Vertriebsmaßnahmen am Point of Sale unterstützt. So sorgt eine zehnseitige Beilage im Oversize-Format mit Tipps für die besten Strände, Hotels und Restaurants für Aufmerksamkeit an den Kiosken. Im Nordseeraum werden drei Umhefter-Versionen die Käufer zusätzlich ansprechen. Abgestimmt auf das jeweilige Grosso-Gebiet tragen sie den Hinweis "Empfehlungen für Ihre Region" - "Nordfriesische Inseln", "Helgoland und Festland" oder "Ostfriesische Inseln".



