- billiger-mietwagen.de ist das bisher erste und einzige Meta-Vergleichsportal, bei dem Mietwagen per PayPal bezahlt werden können.



- Außerdem ist die Zahlung per Rechnung für Angebote eines Mietwagen-Brokers exklusiv bei billiger-mietwagen.de möglich.



"Wir freuen uns, dass unser langjähriger Partner Sunny Cars diese beiden Zahlungsmittel eingeführt hat", so Frieder Bechtel von billiger-mietwagen.de. "Für Kunden fallen natürlich weder bei der Zahlung per PayPal noch per Rechnung zusätzliche Gebühren an."



Einen großen Vorteil für viele Mietwagen-Urlauber bietet eine weitere Buchungsoption von Sunny Cars: Wer die Bezahlung per PayPal, Rechnung oder Lastschrift mit dem Angebot "ohne Kaution" kombiniert, braucht weder für die Buchung noch für die Abholung eine Kreditkarte. "Normalerweise müssen Mietwagen-Reisende bei der Abholung eine Kreditkarte vorlegen, um die Kaution zu stellen. Beim Ohne-Kaution-Angebot von Sunny Cars können auch diejenigen ein Fahrzeug anmieten, die ohne Kreditkarte unterwegs sind oder sie wegen Sicherheitsbedenken bei der gesamten Mietwagen-Nutzung nicht einsetzen möchten", erklärt Frieder Bechtel. Das Ohne-Kaution-Paket ist aktuell über billiger-mietwagen.de u.a. für Reiseziele in Spanien, Kroatien und Portugal verfügbar.



Den Kunden steht auf billiger-mietwagen.de ab sofort ein Filter für Angebote mit den neuen Zahlungsoptionen PayPal und auf Rechnung zur Verfügung. (PM-ID: 100)



Über billiger-mietwagen.de:



www.billiger-mietwagen.de ist Deutschlands größter Produkt- und Preisvergleich für Mietwagen weltweit. Mit inzwischen 14 Jahren Branchenerfahrung und rund 200 Mitarbeitern an den Standorten Köln und Freiburg sorgt das Internetportal für eine transparente und kundenfreundliche Darstellung der Angebote und bietet einen kostenlosen Kundenservice per Telefon. Kürzlich wurde billiger-mietwagen.de Testsieger bei der Stiftung Warentest (Heft 5/2016) mit der Gesamtnote "sehr gut". Bereits in den vergangenen Jahren erhielt das Vergleichsportal verschiedene Auszeichnungen, unter anderem von FOCUS-MONEY mit fünf aufeinanderfolgenden Testsiegen (2010 - 2014) als "bester Mietwagenvermittler".



