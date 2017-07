Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt erholt sich am Mittwoch mit kräftiger Unterstützung des Schwergewichts Novartis von den Abgaben des Vortages. Dabei gelang es dem Leitindex SMI, die Marke von 9'000 Punkten zurückzuerobern. Rückenwind gaben den europäischen Märkten die positiven Vorgaben aus Asien. Die Zuversicht bezüglich einer guten konjunkturellen Entwicklung in China sowie die Hoffnung auf einen starken Verlauf der Bilanzsaison hätten die politischen Unsicherheiten um die gescheiterte Gesundheitsreform von US-Präsident Trump zunächst verdrängt, meinte ein Händler.

Die US-Politik bleibt aber ein Risiko. Am Markt nähmen die Zweifel an der Reformfähigkeit der USA unter der Trump-Administration zu, warnt ein Marktexperte. Die längst versprochene Steuerreform lasse weiter auf sich warten und dürfte auch weniger radikal als geplant ausfallen, so die Befürchtung. Der Handel am Mittwoch verläuft derweil in ruhigen Bahnen. Gewartet wird noch auf den Ölbericht sowie Immobiliendaten aus den USA. Die Blicke dürften sich zudem bereits auf den Leitzinsentscheid der EZB und wichtige Unternehmensnews vom Donnerstag richten.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt bis um 12 Uhr 0,48% auf 9'021,18 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legt um 0,42% auf 1'432,74 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...