Hamburg (ots) - Seit März stehen Sarah Lombardi (24) und Michal T. (24) öffentlich zu ihrer Beziehung, zeigen sich immer wieder mit Sarahs Sohn Alessio (2). Im exklusiven CLOSER-Interview (EVT 19.07.) erhebt Sarahs Noch-Ehemann Pietro jetzt schwere Vorwürfe - er behauptet: "Ihre Liebe ist ein Fake!"



Dass sich Sarah und Michal ständig gemeinsam zeigen, erklärt sich Pietro so: "Sarah kann einfach nicht alleine sein, die braucht immer irgendwen um sich herum." Er selbst sei da anders: "Ich komme auch gut alleine klar und suche keine neue Beziehung. Selbst, wenn ich mich mal mit Mädels treffe."



Seine Ex reagiert diplomatisch auf die Anschuldigungen: "Ich kann schon verstehen, dass Pietro unsere Beziehung so nicht akzeptieren kann, das muss er auch nicht. Klar ist Michal für ihn ein rotes Tuch", sagt Sarah. "Aber wir wollen alle, dass in der ganzen Sache endlich Ruhe einkehrt."



