Lieber Leser,

Analysten der größten Investment Bank Goldman Sachs empfehlen Anlegern neuerdings ihre Anlagestrategien zu überdenken. So soll das derzeitige Umfeld für eine Buy&Hold-Strategie nicht sinnvoll sein. Der Return on Capital könnte aufgrund des weiterhin von GS erwarteten verhaltenen Wirtschaftswachstums gering ausfallen. Denn dies könnte bedeuten, dass ein Großteil der Unternehmen in der nahen Zukunft weniger Kapitalausgaben tätigen wird. Was dazu führen ... (Rami Jagerali)

Den vollständigen Artikel lesen ...