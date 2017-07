Der in Hengelo ansässige Entsorger Twence ist entsprechend den Anforderungen für den Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert worden. "Dank dieser Anerkennung sind wir noch besser in der Lage, unsere Dienstleistungen erfolgreich in Deutschland anzubieten", teilte das Unternehmen mit. Twence ist nach eigenen Angaben das erste Unternehmen in den Niederlanden, das eine entsprechende Gleichwertigkeitserklärung ...

