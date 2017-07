Von Hans Bentzien

FRANKFURT/WASHINGTON (Dow Jones)--Die von den Zentralbanken weltweit zur Verfügung gestellte Liquidität wird nach Einschätzung des internationalen Bankenverbands IIF trotz der bevorstehenden Verkleinerung der Fed-Bilanz bis etwa Ende 2018 zunehmen. Der dann einsetzende Rückgang der Liquidität wird laut IIF nicht besonders stark ausfallen, weil die US-Notenbank bereits angedeutet habe, dass ihre Bilanz deutlich größer als vor der Krise bleiben wird.

Insgesamt ist der IIF optimistisch, dass es an den weltweiten Märkten für Vermögenswerte zu keiner größeren Korrektur kommen wird, so lange an den Finanzmärkten ein Vertrauen in die Handlungsbereitschaft und -fähigkeit der Zentralbanken vorherrscht.

Die Perspektiven für die Zentralbankliquidität sind nach Aussage des IIF derzeit von einem zunehmend maßvollen Verhalten der wichtigsten Akteure geprägt: Die US-Notenbank dürfte im September ihre Pläne für eine Bilanzverkleinerung vorstellen, die Bank of Japan (BoJ) hat ihre Anleihekäufe zwar jüngst ausgeweitet, dies aber nur, um den Anstieg der Rendite zehnjähriger JGB unter Kontrolle zu bekommen, und die EZB nimmt Kurs auf eine Verringerung ihrer Anleihekäufe.

Langsamer wachsende Liquidität bereits negativer Impuls

"Die Herausforderung für die Asset-Märkte besteht darin, mit einem negativen Impuls von Seiten der Zentralbankliquidität zurecht zu kommen, der zunächst von einer sinkenden Wachstumsrate, in rund anderthalb Jahren aber von einer absolut sinkenden Liquidität ausgeht", schreibt der IIF in einer Studie. Die Ökonomen des Verbands deuten die bisherige Kommunikation der Fed so, dass sie die Bilanzsumme zwar verkleinern, aber deutlich größer als vor der Krise halten will.

Der im Falle abnehmender Liquidität zu erwartende Anstieg der Anleiherenditen dürfte laut IIF von einem weiteren Faktor verstärkt werden - einem abnehmenden Ersparnisüberschuss ("Savings Glut"): Der Verband weist darauf hin, dass die Entwicklungsländer im Gefolge der Asienkrise zu Nettosparern wurden, die zwischen 1999 und 2014 rund 4,4 Billionen US-Dollar anhäuften. 2015 habe es erstmals wieder ein Defizit von 70 Milliarden Dollar gegeben, das sich weiter vergrößern dürfte.

Auch der ungewöhnliche Ersparnisüberschuss des privaten Sektors in den so genannten G4 (USA, Deutschland, Japan, Großbritannien) wird sich nach Einschätzung des IIF weiter verkleinern. Er ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass die Investitionen der Unternehmen deutlich niedriger als die laufenden Mittelzuflüsse sind. Seinen Höhepunkt hatte dieser Überschuss im Jahr 2009 mit 5 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung, gegenwärtig liegt er noch bei 2 Prozent. Im privaten Sektor insgesamt verringerte sich der Überschuss von 6 Prozent 2013 auf gegenwärtig 4 Prozent.

Vertrauen auf "Zentralbank-Put" kann Effekte sinkende Liquidität mildern

Trotz dieser liquiditätssenkenden Faktoren muss es laut IIF nicht zu größeren Marktkorrekturen kommen, solange Investoren im Vertrauen auf die Handlungsbereitschaft und -fähigkeit der Zentralbanken an bestimmten Investmentstrategien festhalten.

Laut IIF hat Fed-Chefin Janet Yellen mit ihrer jüngsten Aussage, die Fed werde bei anhaltend schwacher Inflation ihren Kurs wieder ändern, die Wahrnehmung verstärkt, dass es weiterhin einen "Zentralbank-Put" gibt. Ob das so bleibt, wird sich laut IIF auch daran zeigen, ob die Investoren weiterhin auf Carry Trades (Verschuldung in Industrieländerwährungen, Investition in Schwellenländern) und auf Prämieneinnahmen aus Volatilitätsinstrumenten setzen und ob sie Kursrückgänge weiterhin als Kaufgelegenheiten betrachten.

"Diese Aktivitäten verstärken einander, lösen positive Rückkopplungen aus und mildern die von einer strafferen Geldpolitik ausgelösten Markteffekte", erläutert der IIF.

