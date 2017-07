Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.458,50 +0,03% +9,93% Euro-Stoxx-50 3.481,52 +0,08% +5,80% Stoxx-50 3.140,72 +0,38% +4,32% DAX 12.427,98 -0,02% +8,25% FTSE 7.394,80 +0,06% +3,53% CAC 5.177,45 +0,08% +6,48% Nikkei-225 20.020,86 +0,10% +4,74% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,79 +6

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,60 46,4 +0,4% 0,20 -18,1% Brent/ICE 49,11 48,84 +0,6% 0,27 -16,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.239,85 1.242,40 -0,2% -2,55 +7,7% Silber (Spot) 16,23 16,29 -0,4% -0,06 +1,9% Platin (Spot) 922,60 927,00 -0,5% -4,40 +2,1% Kupfer-Future 2,72 2,73 -0,3% -0,01 +7,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der eher durchwachsenen Sitzung vom Dienstag zeichnen sich zur Wochenmitte an der Wall Street kleine Gewinne ab. Der S&P-Future tendiert vorbörslich gut behauptet. Wieder konzentriert sich das Interesse der Anleger auf die Bilanzsaison, die mit Quartalszahlen von - unter anderem - Morgan Stanley, American Express und Alcoa in eine neue Runde geht.

Politische Ereignisse werden trotz der Flut an Quartalsausweisen aber nicht völlig ausgeblendet. Die Geduld des Marktes mit der US-Regierung werde gerade einer harten Prüfung unterzogen, kommentieren die Analysten von ANZ Research die Nachrichten aus Washington. Der gescheiterte Versuch, "Obamacare" durch eine andere Form der Krankenversicherung zu ersetzen, stelle auch die geplante Steuerreform und das Konjunkturprogramm in Frage.

Neben Geschäftsberichten gilt das Interesse auch einigen Übernahmen. McCormick übernimmt die Lebensmittelsparte von Reckitt Benckiser für 4,2 Milliarden Dollar. Aus informierten Kreisen verlautete ferner, Discovery Communications verhandele über einen Zusammenschluss mit Scripps Networks Interactive. Und Crown Castle International erwirbt für 7,1 Milliarden Dollar LTS Group Holdings. Damit baut das Unternehmen seine Präsenz im Glasfasersegment aus.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:03 US/American Express Co, Ergebnis 2Q

22:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 2Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q

22:15 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Juni Baubeginne PROGNOSE: +6,4% gg Vm zuvor: -5,5% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +2,6% gg Vm zuvor: -4,9% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach dem Rücksetzer vom Vortag handeln die Börsen in Europa am Mittwochmittag kaum verändert. Obwohl der Euro, dessen Stärke die Aktienkurse am Dienstag belastet hatte, wieder etwas nachgegeben hat, bleibt eine Erholung aus. Denn die Anleger warten auf die EZB-Sitzung am Donnerstag. Ihre drängendste Frage ist, ob EZB-Präsident Mario Draghi versuchen wird, den Euro nach seinem rapiden Anstieg wieder einzufangen. Auf dem Zentralbanker-Treffen im portugiesischen Sintra war Draghi noch überraschend falkenhaft aufgetreten, das könnte sich nun ändern. Unter den Einzelwerten steigen Swedbank nach guten Geschäftszahlen um 0,4 Prozent. Positiv werten Händler ferner die erhöhte Produktionsprognose von BHP Billiton. BHP gewinnen 0,2 Prozent. Für ASML geht es nach Zahlenausweis um 4,2 Prozent nach oben. Vor allem die übertroffene Margenerwartung wird im Handel positiv herausgestrichen. Mit einem deutlichen Abschlag von 5,7 Prozent wird die Aktie von Volvo abgestraft. Die Geschäftszahlen der Schweden sind übergeordnet ordentlich ausgefallen. Auf den zweiten Blick stören sich die Anleger aber an der Entwicklung im Lkw-Geschäft. Ansonsten bewegen Analysten die Kurse. Das Schlusslicht im DAX stellt die Aktie der Commerzbank (minus 1,8 Prozent), nachdem die UBS das Votum auf Neutral nach Buy gesenkt hat. Im MDAX steigen Rheinmetall (plus 1,7 Prozent) nach einer Hochstufung der Commerzbank auf Buy.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.21 Uhr Di, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1525 -0,14% 1,1541 1,1572 +9,6% EUR/JPY 129,10 -0,16% 129,31 129,46 +5,0% EUR/CHF 1,1000 -0,26% 1,1029 1,1035 +2,7% EUR/GBP 0,8833 -0,20% 0,8850 1,1260 +3,6% USD/JPY 112,03 +0,01% 112,02 111,90 -4,2% GBP/USD 1,3047 +0,05% 1,3041 1,3028 +5,7%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach den jüngsten Abgaben haben die Börsen in Asien am Mittwoch leichte Aufschlägen verbucht. In Australien waren vor allem die zuletzt unter Abgabedruck geratenen Bankenwerte gesucht. Zwar hat der australische Regulierer die Anforderungen für die Banken wie erwartet verschärft, doch müssen diese erst bis zum Jahr 2020 erfüllt werden. Die Banken-Schwergewichte Commonwealth Bank of Australia, Westpac Banking, National Australia Bank und Australia and New Zealand Banking legten zwischen 3,0 und 3,9 Prozent zu. In Schanghai hatten die Aktien zunächst mit Verlusten auf eine neue Liquiditätsspritze der chinesischen Zentralbank reagiert. Im späten Handel legte der Index dann zu, angeführt von Stahl- und Rohstoffaktien. Der Dollar litt dagegen abermals unter dem Scheitern der Gesundheitsreform von US-Präsident Trump. Dazu kam die Aussicht auf möglicherweise langsamere Zinserhöhungender US-Notenbank nach den zuletzt schwachen US-Daten. Allerdings gab der Euro einen Teil seiner Gewinne zum Dollar ab, weil Anleger vor der EZB-Sitzung am Donnerstag vorsichtiger agierten. Die Ölpreise zeigten sich nach zwischenzeitlichen Abgaben kaum verändert. Der US-Branchenverband American Petroleum Institute (API) hatte den ersten Lageraufbau nach zwei Wochen mit Rückgängen vermeldet. Mit Spannung wird nun auf die offiziellen Öllagerdaten im Tagesverlauf gewartet. Gewinnmitnahmen ließen den Goldpreis leicht zurückkommen. Für die Aktie von BHP Billiton ging es um 1,1 Prozent nach unten, obwohl der weltgrößte Bergbaukonzern nach Ansicht von Analysten einen soliden Jahres-Produktionsbericht vorgelegt hat. Mitbewerber Rio Tinto (-0,7 Prozent) hatte am Vortag bekannt gegeben, in diesem Jahr weniger Eisenerz und Kokskohle zu produzieren als geplant.

CREDIT

Wenig verändert präsentieren sich die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt am Mittwoch. Die EZB-Sitzung am Donnerstag wirft ihre Schatten voraus. Bis dahin dürfte es an den Märkten weitgehend ruhig bleiben. Es stellt sich die Frage, ob EZB-Präsident Mario Draghi nach dem falkenhaften Auftritt auf dem Zentralbanker-Treffen im portugiesischen Sintra nun wieder den Rückwärtsgang einlegen wird - auch mit Blick auf den rapiden Euro-Anstieg. Bei der auch für die Kreditmärkte wichtigen Frage der EZB-Bilanzschrumpfung dürfte sich die Notenbank nach Meinung von Analysten noch zurückhalten. Ein Zurückfahren des Anleihekaufvolumens dürften vor allem die Hochzinspapiere zu spüren bekommen. Angesichts der andauernden Verengung und weiterer Zuflüsse in Investmentgrade-Anleihen dürften die Post-Sintra-Abflüsse aus Hochzinsanleihen bereits einen Vorgeschmack darauf bieten, was eintreten könne, wenn die Märkte die Realität einer Drosselung der Wertpapierkäufe begriffen, so die Commerzbank.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Volkswagen-Konzern steigert Verkäufe im Juni um 4,2 Prozent

Der Volkswagen-Konzern hat im Juni mit 920.700 Neuwagen 4,2 Prozent mehr Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert als vor einem Jahr. In der Region Europa legten die Verkäufe um 3,1 Prozent auf 411.700 Fahrzeuge zu. Nach wie vor kämen starke Wachstumsimpulse vor allem aus Zentral- und Osteuropa, erklärte der DAX-Konzern.

Bain und Cinven starten Annahmefrist für neues Stada-Übernahmeangebot

Die beiden Finanzinvestoren Bain und Cinven starten ihren zweiten Anlauf zur Übernahme des Arzneimittelkonzerns Stada. Stada-Aktionäre können ihre Anteile ab sofort bis zum 16. August 2017 um Mitternacht andienen. Eine Reihe von Aktionären hat bereits unwiderruflich zugesagt, ihre Stada-Aktien zu den neuen Konditionen anzudienen.

Alstria Office verkauft Kaisergalerie für 170 Millionen Euro

Die Alstria IV. Hamburgische Grundbesitz GmbH & Co. KG, ein Joint Venture der Alstria Office Reit-AG und der Quantum Immobilien AG, verkauft die "Kaisergalerie" für 170 Millionen Euro an die schweizerische AFIAA Anlagestiftung.

Nordex erhält Auftrag für französischen Windpark

Der Windanlagenbauer Nordex hat von dem französischen Kraftwerksbetreiber Neoen einen Auftrag zur Errichtung des Windparks "Pays Chaumontais" mit sechs Anlagen der Baureihe N117/2400 und einer Gesamtleistung von 14,4 Megawatt erhalten.

Erstes Treffen von Bieter Pierer und Übernahmeziel SHW

Ungeachtet ihrer ablehnenden Haltung gegenüber dem Übernahmeangebot des österreichischen Motorradherstellers KTM Industries haben sich der Vorstands- und der Aufsichtsratschef des Autozulieferers SHW erstmals mit KTM-Konzernchef Stefan Pierer getroffen. Am Freitag habe es am Konzernsitz der SHW AG in Aalen eine erste Zusammenkunft gegeben.

