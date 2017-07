IRW-PRESS: Pasinex Resources Ltd.: Pasinex Resources verstärkt Führungsspitze

Pasinex Resources verstärkt Führungsspitze

TORONTO, ON - 19. Juli 2017 - Pasinex Resources Limited (CSE: PSE) (FWB: PNX) (Pasinex oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Frau Wendy Kaufman zum Senior Vice-President Finance (direkt dem CEO unterstellt) bekannt zu geben. Frau Kaufman hat ihren neuen Posten gerade angetreten und wird am 1. September 2017 die Funktion des Chief Financial Officer des Unternehmens übernehmen.

Frau Kaufman, ein Chartered Professional Accountant, ist eine Führungskraft im Finanzbereich mit mehr als 20 Jahren internationaler Erfahrung im Bergbausektor. Sie war in verschiedenen Führungspositionen tätig, zuletzt als Chief Financial Officer der Primero Mining Corporation, eines kanadischen Edelmetallproduzenten, und davor als Vice President, Finance and Treasury der Inmet Mining Corporation, einem international tätigen Kupfer- und Zinkproduzenten aus Kanada. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Management und Unternehmensfinanzen - einschließlich in der Finanzverwaltung und -berichterstattung, der Strategieentwicklung sowie der Finanzierung für die Unternehmens- und Projektentwicklung.

Außerdem ernannte Pasinex Herrn Evan White zum Manager - Corporate Communications.

Herr White ist seit 2006 im Bergbausektor in verschiedenen Funktionen in den Bereichen Marketing und Kommunikation mit einem Schwerpunkt auf digitalem Marketing tätig. Herr White arbeitete für verschiedene Unternehmen - von Startups bis zu Fortune-500-Unternehmen - und konzentrierte sich bei seiner Tätigkeit darauf, das Wachstum im digitalen Raum anzukurbeln. Er bringt strategische Ideen in das Unternehmen ein, um die digitale Kommunikation von Pasinex zu optimieren. Er schloss sein B.A.-Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Queens University mit Auszeichnung ab.

Herr Steve Williams, President und CEO von Pasinex Resources, sagte dazu: Es ist uns eine Freude, Wendy und Evan in unserem Team willkommen zu heißen. Diese Ernennungen sind ein wichtiger Schritt zur Verwirklichung unserer Pläne, ein mittelständischer Basismetallproduzent zu werden.

Über Pasinex

Pasinex Resources Limited (CSE: PSE; FWB: PNX) ist ein Metallunternehmen, das zu 50 % am hochgradigen Zinkproduktionsbetrieb Pinargozu beteiligt ist. Im Rahmen seines DSO-Programms beliefert Horzum AS Zinkschmelzen und Zinkverarbeitungsanlagen direkt mit Material vom Projektstandort in der Türkei aus. Das Unternehmen hat ein starkes technisches Führungsteam mit jahrelanger Erfahrung in der Mineralexploration und Minenerschließung. Pasinex hat sich zum Ziel gesetzt, über den Erwerb großer Grundflächen in der produktiven CRD-Region in der Türkei ein mittelständisches Zinkunternehmen aufzubauen.

Die Mine Pinargozu wird im Rahmen des 50/50-Joint Ventures Horzum Arama Isletme AS (Horzum AS) zwischen Pasinex und dem türkischen Bergbauunternehmen Akmetal Madencilik San ve Tic. AS (Akmetal AS) betrieben. Akmetal AS ist einer der größten Konzerne in Familienbesitz in der Türkei, dem der ehemalige Zinkproduktionsbetrieb Horzum im näheren Umfeld gehört.

Besuchen Sie unsere Website auf: www.pasinex.com

Für das Board of Directors: PASINEX RESOURCES LTD.

Steve Williams

Steve Williams

President/CEOTel: 416.861.9659E-Mail: info@pasinex.com

Cathy Hume

CHF Investor Relations Tel: 416.868.1079 ext. 231 E-Mail: cathy@chfir.com

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden.

Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Pasinex Resources Ltd. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem Marktpreise, erfolgreiche Förderung und Exploration, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40413 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40413&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA70260 R1082

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA70260R1082

AXC0121 2017-07-19/13:38