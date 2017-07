Drei Millionen Diesel-Autos ruft Daimler in die Werkstätten, um ihnen zu hohe Stickoxidemissionen auszutreiben. Was etwa 70 Euro pro Fahrzeug bewirken können, wer betroffen ist, und wie es weitergeht.

Nach neuen Vorwürfen in der Dieselaffäre und unter dem Druck der Diskussion über Fahrverbote weitet Daimler die schon laufende Nachrüstaktion für Diesel-Pkws massiv aus. Die laufenden "Servicemaßnahmen" würden auf über drei Millionen Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz ausgedehnt, teilte der Stuttgarter Konzern am Dienstag mit.

Die Aktion für nahezu alle Dieselmotoren mit den Abgasnormen Euro 5 und auch der neuesten Euro 6 "werden in enger Zusammenarbeit mit den deutschen Zulassungsbehörden durchgeführt". Mercedes muss - auf Anweisung des Kraftfahrt-Bundesamts - bereits seit Frühjahr 2016 mehr als 250.000 Fahrzeuge zurückrufen und die Abgasbehandlung nachbessern. Die deutliche Ausweitung der Nacharbeiten kommt nach Druck aus der Politik, Fahrverbote im Kampf gegen zu schlechte Luftwerte in Innenstädten zu verhängen.

Die gesamten Kosten für die Maßnahme beziffert Daimler auf rund 220 Millionen Euro, also rund 70 Euro pro Fahrzeug. Die wichtigsten Fragen und Antworten in diesem Zusammenhang im Überblick:

Was wird Daimler vorgeworfen?

Die Stuttgarter stehen unter Verdacht, dass auch ihre Dieselmodelle deutlich mehr Stickoxide ausstoßen als bislang vermutet. Neben dem US-Justizministerium ermittelt seit diesem Jahr auch die Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen des Verdachts auf Betrug, den der Konzern vehement bestreitet. Erst in der vergangenen Woche sickerte durch, dass die Ermittler mehr als eine Million manipulierte Motoren bei Mercedes vermuten. Daimler weist den Vorwurf zurück und verweist darauf, dass alle Autos in der Vergangenheit eine legale Zulassung erhalten hätten.

Um welche Autos geht es eigentlich?

Grob gesagt: Um ziemlich viele. Um genauer zu sein: Betroffen vom laufenden Rückruf sind zwei Turbodiesel-Modellfamilien, die intern mit OM (für Öl-Motor) abgekürzt werden: der OM 642, ein V6-Turbodiesel mit drei Liter Hubraum und der Vierzylinder OM 651 mit 1,8 oder 2,1 Liter Hubraum.

Diese Triebwerke kamen und/oder kommen in sehr vielen Mercedes-Modellen zum Einsatz, teilweise sogar in Chrysler-Modellen wegen der früheren Kooperation. Bei Mercedes betroffen sind nach gleichlautenden Informationen von "Autobild" und "SZ" unter anderem die Baureihen W 204, W 211, W 212, W 246, C 218, W 221, W 251, W 164, X 204 und W 166 sowie bei den Nutzfahrzeugen die Baureihen 639 und 906.

Der bereits im Jahr 2005 in der C- und E-Klasse eingeführte V6-Turbodiesel (OM 642) steckt in der M-, R-, G-, GL- und S-Klasse, außerdem im GLK, CLK und CLS sowie den Vans Vito und Viano und im Sprinter. Beim OM 651 sind A-, B-, CLA- und GLA-Klasse betroffen, ebenso SLK-Roadster, S-Klasse, Vito, V-Klasse und Sprinter. Auch in seinen Hybridmodellen setzt Mercedes den OM 651 ein.

Von dem Rückruf ausgeklammert sind lediglich die Fahrzeuge mit der modernsten Motorengenerationen OM 654. Diese werden laut Daimler-Chef Dieter Zetsche auch zukünftige Emissionsstandards erfüllen können.

Um welche Modellvarianten genau es bei der aktuellen Ausweitung des laufenden Rückrufs geht, hat Daimler bislang nicht veröffentlicht, obwohl genau ...

