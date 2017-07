Vertreter der EU fordern von Griechenland eine Strategie für den Abschied vom Rettungsschirm. Das schuldengeplagte Land soll erst ein paar Testläufe am Kapitalmarkt absolvieren und sich einen Kapital-Puffer aufbauen.

Griechenland könnte schon bald an die Finanzmärkte zurückkehren und damit wieder auf eigenen Füßen stehen. Es wäre der erste Schritt hin zu einem erfolgreichen Ausstieg aus dem Euro-Rettungsschirm. Das wird allerdings nicht von einem Tag auf den anderen gehen. Vertreter der EU pochen darauf, dass die Regierung in Athen ein paarmal erfolgreich Anleihen bei Investoren platziert. So soll ein "umfangreicher" Kapital-Puffer aufgebaut werden. Laut den europäischen Gläubigern muss das schuldengeplagte Land eine Strategie entwickeln, wie es die Märkte am besten anzapfen kann - und zwar vor dem Auslaufen des bereits dritten Hilfspakets im Volumen von bis zu 86 Milliarden Euro. Dies sagte jüngst auch der Chef des Euro-Rettungsschirms ESM, Klaus Regling. Das Kreditprogramm endet im August 2018.

Allerdings bleiben bei den Geldgebern gewisse Zweifel, ob die Regierung in Athen ihre Reformanstrengungen schleifen lässt. Dies könnte dann wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...