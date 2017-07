Hamburg (ots) - Eigentlich gilt Daniela Katzenberger (30) als der beliebteste Reality-Star im deutschen Fernsehen - doch wenn es nach Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Star Anne Wünsche geht, ist das bald vorbei. Im exklusiven InTouch-Interview (EVT 20.07.) übt die TV-Darstellerin harte Kritik an der Kult- Blondine: "Alle denken, sie sei eine ganz Liebe, aber das stimmt nicht", klagt sie.



"Früher war ich ein großer Fan von der Katze. Aber bei meinen Dreharbeiten habe ich mit Set-Mitarbeitern gesprochen, die viel mit Daniela zusammenarbeiten - und die haben alle Schlechtes über sie erzählt", berichtet Anne. Was die Zweifach-Mama besonders ärgert, ist Danielas Umgang mit Töchterchen Sophia (1): "Sobald die Kameras ausgehen, gibt Daniela ihre Tochter sofort wieder ab."



Hinweis an die Redaktionen:



Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe von InTouch (Nr. 30/2017, EVT 20.07.). Auszüge sind bei Nennung der Quelle InTouch zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktion InTouch, Alexandra Siemen, Telefon: 040/3019-4107.



