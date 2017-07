Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Auswärtige Amt hat den türkischen Botschafter in Berlin wegen der Verhaftung des deutschen Menschenrechtsaktivisten Peter Steudtner einbestellt. Das gab Ministeriumssprecher Martin Schäfer bei einer Pressekonferenz bekannt.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) unterbreche wegen dieses Falls seinen Urlaub und werde am Donnerstag in Berlin entscheiden, was angesichts dieser "dramatischen Verschärfung" der Lage zu tun sei, kündigte sein Sprecher an. Berlin fordere die sofortige Freilassung Steudtners und seiner ebenfalls verhafteten Kollegen. Vorwürfe einer Verbindung der Aktivisten zu terroristischen Organisationen nannte er "offensichtlich an den Haaren herbeigezogen".

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die die Verhaftung Steudtners und der anderen Menschenrechtsaktivisten scharf verurteile, stehe in ständigem Kontakt mit Gabriel, betonte Regierungssprecher Steffen Seibert. "Nach unserer Überzeugung sind Peter Steudtner und seine Kollegen ungerechtfertigt in Haft", sagte Seibert. "Wir fordern ihre Freilassung, und wir fordern ihre zügige Freilassung."

