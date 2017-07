München (ots) -



R&S Consumer Goods, seit über zwei Jahrzehnten Entwickler und Hersteller von Premiumkondomen, schließt eine Kommunikations- und Wissenslücke, die das Verhütungsverhalten von Menschen weltweit verändern kann: Die Gratis-App für das perfekte Kondom. Einfach, kostenlos und gut:



Die MY.SIZE APP bringt Licht in tabuisierte, sprachlose Räume.



Bisher konnten Millionen Paare mit Standardkondomen in Unkenntnis der eigenen Größe sicheren und genussvollen Sex nur dann erleben, wenn das Kondom zufällig passte. Hingenommen wurde, dass ES mit Kondomen nun mal so ist. Alle spürten, dass der Sex nicht so intensiv ist wie ohne Kondom - und das wurde dann kurzerhand dem Kondom selbst zugeschrieben - ohne sich aber gefragt zu haben, ob das Kondom überhaupt zum Mann passt!



Ab hier entwickelt sich die eklatante Kommunikations- und Wissenslücke - der Mangel an Kondompetenz -, die aus der Angst vor Bewertung entsteht. Denn eigentlich weiß ja jeder, dass Männer UND ihre Penisse verschieden sind. "Erect Penile Length and Circumference Dimension" https://goo.gl/GWcAQ1



Männliche Angst vor Bewertung ihres Mann-Seins über den Penis ist jedoch immens.



"Am I normal?" Penissize Studies https://goo.gl/PyXzQt



Im Raum dieser Angst breitet sich der Mangel an kultureller und sprachlicher Kompetenz aus, offen und trotzdem Schamgrenzen wahrend über Penis- und Kondomgröße - und über die eigene Sexualität zu sprechen.



Was zur Unkenntnis der eigenen Kondomgröße noch hinzukommt - und ebenso wohl kaum jemand richtig einschätzt: Latex ist nicht so dehnbar wie das Empfinden des Penis. Jeder Penis spürt ein mehr oder weniger an Platz in der Latexhaut - mit den allseits bekannten Effekten.



"Self reported penis size and experiences with condoms" https://goo.gl/sbJ78W



Sex jedoch mit einem Kondom das zum Mann passt, ist nahezu so sicher wie die Pille (siehe Pearl Index) und gleichzeitig nahezu so intensiv wie der Sex ohne Kondom.



Dann erst verhindert ein Kondom, wofür es eigentlich gedacht ist, ermöglicht intensiveres Empfinden, weil die Haut- und Nervenzellen des Penis in ihrer Durchblutung nicht eingeschränkt werden. Der Mann kann sich und seine Partner spüren und sich sicher fallen lassen. Auch fühlen sich junge Männer im Wachstum und schmaler gebaute Männer generell beim safer sex dann erst wirklich sicher, wenn das bisher übliche Abrutschen eines Standardkondoms ihnen erspart bleibt. "Bravo exklusiv" https://goo.gl/QzwGFf



Beflügelt von zunehmender Sicherheit und besserem Empfinden schließt sich nun nach zweihundert Jahren Frustration mit Kondomen eine Wissenslücke für Millionen von Menschen.



Die "MY.SIZE APP" ist Gratis und bereits in mehreren Sprachen verfügbar.



www.mysize-measure.com



You feel it, when it's MY.SIZE.



