Bonn (ots) - Vor 73 Jahren misslang das Attentat auf Adolf Hitler, die von Claus Schenk Graf von Stauffenberg im Führerhauptquartier deponierte Sprengladung verletzte den Diktator nur leicht. Mit ihrem Rekruten-Gelöbnis am 20. Juli erinnert die Bundeswehr seit inzwischen vielen Jahren an das Attentat und will damit auch ihr Traditionsverständnis unterstreichen: Rund 400 Rekruten geloben öffentlich vor Angehörigen und Vorgesetzten, der Bundesrepublik treu zu dienen und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen.



phoenix überträgt den Appell sowie die Ansprache von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen live aus dem Berliner Bendlerblock. Als Ehrengast spricht der Historiker Prof. Michael Wolffsohn zu den jungen Soldaten. Hauptstadt-Korrespondent Erhard Scherfer und Oberstleutnant Uwe Ziesak kommentieren das Geschehen.



