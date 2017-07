Unter F-Gase sind fluorierte Treibhausgase zu verstehen, die in vielen Bereichen das inzwischen verbotene FCKW ersetzt haben. Ihre Anwendung finden sie als Kältemittel in Klimaanlagen und Kühlgeräten, als Treibmittel in Dämmmaterialien, als Treibgas in Sprays oder auch als Feuerlöschmittel. F-Gase sind auch in Druckgasreinigern zu finden. Die auch als Druckluftreiniger bekannten Systeme bieten eine schnelle Lösung zur Beseitigung von Kontaminationen in der Luft in Bereichen der Elektrik und elektronischen Ausstattung, die entweder zu empfindlich für eine manuelle Reinigung oder zu schwer erreichbar sind. Bei einem Großteil der Druckgasreiniger kommen Treibmittel zum Einsatz, um eine längere Sprühdauer sicherzustellen. Und es sind die gewählten Treibmittel, die im Laufe der Jahre eine Vielzahl an verschiedenen Technologien für Sprühdosen vorangetrieben haben.

Ablöse für FCKW

Die ersten Druckgasreiniger verwendeten Fluorchlorkohlenwasserstoff (FCKW) - ein nicht brennbares Treibmittel, das eine gute Leistung erbrachte, aber nicht ohne Nebenwirkungen auskommt. Es weist eine ausdünnende Wirkung auf die Ozonschicht der Erde auf. Tatsächlich wurde eine massive Ausdünnung über der Antarktis beobachtet, und 1989 wurde endlich das Montrealer Protokoll verabschiedet. Hierbei handelt es sich um ein internationales Abkommen zum Schutz der Ozonschicht durch stufenweisen Abbau der Produktion und Nutzung von FCKW und anderen Stoffen, die zu dieser Zeit, als die für die Schädigung der Ozonschicht verantwortlichen Stoffe, identifiziert wurden. Bereits in den 1970ern, als man die Ozonschäden erstmals beobachtete, wurde an Alternativen gearbeitet. Zu ihnen gehörten teilhalogenisierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe (H-FCKW) und chlorfreie Fluorkohlenwasserstoffe (FKW) - vor allem FKW-134a. Seit dieser Zeit waren FKW die führenden Treibmittel in Druckgasreinigern, wobei Butan und andere organische Gase ebenfalls verwendet wurden.

In den letzten Jahren wurden die FKW jedoch ein Ziel der stufenweisen Ausmusterung, da Europa und der Rest der Welt damit begonnen hat, mehr die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...