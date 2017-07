München (ots) - Beim Test zum "Besten Baufinanzierer" des Wirtschaftsmagazins Euro hat Interhyp, Deutschlands größter Vermittler für private Baufinanzierungen, seine Erfolgsserie fortgesetzt: Mit insgesamt 85,3 Punkten hat Interhyp zum zwölften Mal in Folge den Gesamtsieg errungen. Für die breit angelegte Untersuchung hat das Analyse-Institut S.W.I. Finance insgesamt 28 Anbieter von privaten Baufinanzierungen unter die Lupe genommen. Interhyp konnte dabei nicht nur mit besten Konditionen punkten, sondern hat insbesondere auch in den Kategorien Beratung und Service überzeugt.



Zwischen April und Juli 2017 untersuchte S.W.I. Finance im Auftrag von Euro den Service und die Konditionen von 28 Banken und Finanzdienstleistern. Folgende Kategorien wurden bei den Banken, Versicherungen und Vermittlern geprüft: Die Konditionen für Forward-, Sofort- und Volltilger-Darlehen, die individuelle und persönliche Beratung sowie der Service am Telefon und im Web.



Über die Interhyp Gruppe



Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2016 ein Baufinanzierungsvolumen von 18 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen mehr als 400 Bankpartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp und führende Digitalangebote mit der vielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt knapp 1.500 Mitarbeiter und ist an 107 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kunden und Partner präsent.



