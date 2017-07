Mainz (ots) - Woche 30/17 Samstag, 22.07.



Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten: Beginnzeitkorrekturen:



21.40 Das Vermächtnis des Sherlock Holmes Die Anfänge der Forensik



22.25 Das Vermächtnis des Sherlock Holmes Logik und Kriminalistik



23.10 Deutschlands Supercops Verbrecherjagd im digitalen Zeitalter Deutschland 2017



23.55 Die Staatsanwälte Menschenhandel und Polizistenmord



0.40 Szene Deutschland - Unter Tätern mit Sascha Bisley Deutschland 2017



1.20 Schatten des Verbrechens Der Amoklauf am OEZ München Deutschland 2017



2.05 The Murder Detectives Der schwarze Handschuh



3.05 The Murder Detectives Flucht in die USA



3.50 The Murder Detectives Der Prozess



4.35 Knast in Deutschland Strafe, Liebe, Hoffnung







Sonntag, 23.07.



Programmänderung und neue Beginnzeiten:



5.35 Die Trödelprofis Alles muss raus



6.05 Mit Herz und Hammer Albtraum oder Traumhaus Mit Herz und Hammer - Zu viel Hof für wenig Geld um 06.00 Uhr - entfällt!



6.50 Albtraum Wohnen Baupfusch, Nachbarschaftsstreit und fiese Vermieter Deutschland 2016



7.30 Albtraum Wohnen Makler-Abzocke, Baupfusch und Horrormieten Deutschland 2017



8.15 WISO plus Besser wohnen, besser leben Deutschland 2016



9.00 Einbruchsparadies Deutschland (weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Beginnzeitkorrekturen: 21.40 Die Entstehung der Erde Geburt aus Sternenstaub



22.25 Die Entstehung der Erde Tödliche Eruptionen



23.10 Die Entstehung der Erde Amerikas Eiszeit



23.55 Gefährliche Natur Feuer Großbritannien 2016



0.40 Terra X Expedition Deutschland (1) Eine Zeitreise durch 500 Millionen Jahre Deutschland 2013



1.20 Terra X Expedition Deutschland (2) Eine Zeitreise durch 500 Millionen Jahre Deutschland 2013



2.05 Die Entstehung der Erde



2.50 Die Entstehung der Erde



3.30 Die Entstehung der Erde Yosemite Nationalpark



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Montag, 24.07.



Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen:



6.30 ZDF-History Die 50 Tage des Egon Krenz Deutschland 2016



7.10 ZDF-History Im Schatten der Macht - Die Frauen der Regierungschefs Deutschland 2017



7.55 ZDF-History Mensch Adenauer! Deutschland 2017



8.45 ZDF-History Die Honeckers - Die private Geschichte Deutschland 2017



9.30 ZDF-History Die zwei Leben der Grace Kelly Deutschland 2013



9.55 ZDF-History Die Frauen der Diktatoren Deutschland 2016



10.45 ZDF-History Margot Honecker - Die wahre Geschichte Deutschland 2015



11.30 ZDF-History Helmut Kohl - Triumph und Tragödie Deutschland 2015 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



23.10 Leschs Kosmos Tschernobyl: Lehren aus dem Super-Gau? Deutschland 2016



23.40 Leschs Kosmos Mythos Gold - die Angst vor dem Crash Deutschland 2017



0.10 Leschs Kosmos Kampf um Sand: Der neue Goldrausch Deutschland 2015



0.35 heute-journal



1.05 Aufstieg und Fall des Kommunismus Von der Revolution zum Terror Deutschland 2016



1.50 Aufstieg und Fall des Kommunismus Rotes Scheitern und roter Terror Deutschland 2016



2.35 Aufstieg und Fall des Kommunismus Stalins Terror Deutschland 2016



3.20 Aufstieg und Fall des Kommunismus Stalins Krieg Deutschland 2016



4.05 Aufstieg und Fall des Kommunismus Der Eiserne Vorhang Deutschland 2016



4.50 Aufstieg und Fall des Kommunismus Der Kalte Krieg Deutschland 2016



Dienstag, 25.07.



Programmänderung und neue Beginnzeiten/Datum: 9.15 ZDF-History Absolute Macht - was dürfen Amerikas Präsidenten? Deutschland 2017 Aufstieg und Fall des Kommunismus - Revolution in Russland um 09.15 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Beginnzeitkorrekturen: 21.40 ZDF-History Harry und Co. - Die Windsors aus der zweiten Reihe Deutschland 2014



22.25 ZDFzeit Zwei Prinzen für die Krone William und Charles von England Deutschland/Großbritannien 2016



23.10 ZDF-History Jagd auf die Royals Deutschland 2016



23.55 Rivalen: Lady Diana und Elizabeth II. Frankreich 2016



0.45 ZDF-History Die zwei Leben der Grace Kelly Deutschland 2013



1.05 Das Geheimnis der Gene Woher wir kommen



1.50 Das Geheimnis der Gene Wohin wir gehen



2.35 Die vergessenen Vorfahren der Menschheit Großbritannien 2016



3.30 ZDF-History Die Apokalypse der Neandertaler Deutschland 2016



4.00 ZDF E Tiere, die Geschichte machten Fleisch und Milch Australien 2016



4.45 ZDF E Tiere, die Geschichte machten Fell und Haut Australien 2016







Mittwoch, 26.07.



Beginnzeitkorrekturen: 23.10 Reiches Bayern, arme Alte



23.55 In der Schuldenfalle Zwischen Kontopfändung und Gerichtsvollzieher Deutschland 2016



0.40 heute-journal



1.05 Mythos Darknet Verbrechen, Überwachung, Freiheit Deutschland 2017



1.50 Im Netz der Lügen - Falschmeldungen im Internet Deutschland 2017



2.30 Schatten des Verbrechens Der Amoklauf am OEZ München Deutschland 2017



3.15 Hass im Netz - Die Macht der Trolle



4.00 Ich weiß, wer du bist Auf dem Weg zur allsehenden Gesellschaft



4.45 Kriminelle Karrieren Kim Dotcom - König der Raubkopierer Deutschland 2016







Donnerstag, 27.07.



Beginnzeitkorrekturen: 21.40 Das Nevada-Dreieck - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015



22.25 Wunder der Wissenschaft Heilendes Vogelhirn und Wasser unter dem Meer Großbritannien 2015



23.10 Wunder der Wissenschaft Blutende Gletscher und Tattoos durch Blitze Großbritannien 2015



23.55 Wunder der Wissenschaft Rettendes Gift und brennende Hosen Großbritannien 2015



0.40 heute-journal



1.05 Terra X Faszination Universum Asteroiden: Die letzte Chance Deutschland 2016



1.50 Terra X Faszination Universum Aliens: Der erste Kontakt Deutschland 2016



2.30 Mysterien des Weltalls Dimension X Mit Morgan Freeman USA 2010



3.15 Mysterien des Weltalls Wiederauferstehung Mit Morgan Freeman USA 2010



4.00 Geheimnisse des Universums Unerklärliche Phänomene



4.45 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Planeten USA 2010







Freitag, 28.07.



Beginnzeitkorrektur:



1.10 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Kachelmann Deutschland 2015



1.55 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall des Christian Wulff Deutschland 2016



2.40 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Guillaume (1974) Deutschland 2016



3.20 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Barschel (1987) Deutschland 2015



4.05 Skandal! Große Affären in Deutschland Die Flick-Millionen (1982) Deutschland 2016



4.50 Skandal! Große Affären in Deutschland Der verkaufte Fußball Deutschland 2016







OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121