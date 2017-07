New York - Die Investmentbank Morgan Stanley hat trotz einer Flaute am Finanzmarkt im zweiten Quartal weiter Fahrt aufgenommen. Nach den Zuwächsen des ersten Quartals lagen Erträge und Gewinn auch in den Monaten April bis Juni merklich höher als ein Jahr zuvor, wie der Goldman-Sachs-Konkurrent am Mittwoch in New York mitteilte. Im vorbörslichen New Yorker Handel gewann die Morgan-Stanley-Aktie zweieinhalb Prozent an Wert.

Als Glücksfalls erwies sich das für die Bank wichtige Geschäft mit der Vermögensverwaltung, das deutlich mehr Geld abwarf. Zudem übertraf das Geschäft rund um Übernahmen oder Börsengänge die Erwartungen von Analysten. Im Handel mit Anleihen musste Morgan Stanley zwar Rückgänge hinnehmen, diese hielten sich aber im Vergleich zu vielen Konkurrenten in Grenzen. Vor diesem Hintergrund legten die Erträge im zweiten Quartal im Vergleich zum ...

