Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Telefonica von 10,50 auf 10,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. In Spanien zeichne sich ein zunehmend verschärfter Wettbewerb ab, schrieb Analyst Javier Borrachero in einer Studie vom Mittwoch. Zudem hätten die meisten Währungen Lateinamerikas an Boden verloren, was ihn zu einer Senkung seiner Gewinnschätzungen veranlasst habe./ajx/bek Datum der Analyse: 19.07.2017

AFA0066 2017-07-19/14:58

ISIN: ES0178430E18