FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Überraschend starke Geschäftszahlen für das zweite Quartal haben den Aktien der US-Bank Morgan Stanley am Mittwoch Rückenwind verliehen. Sie stiegen im vorbörslichen US-Handel um rund 3,5 Prozent.

Analyst Steven Chubak vom japanischen Investmenthaus Nomura zeigte sich in einer ersten Reaktion beeindruckt von den Resultaten und verwies auf die Stärke im Investmentbanking und dem Handel. Auch die Entwicklung in der Vermögensverwaltung habe beeindruckt, schrieb der Experte in seiner Studie. Die Nettozinsmarge sei daher robuster gewesen als gedacht.

Insgesamt legten die Erträge im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7 Prozent auf 9,5 Milliarden Dollar (8,2 Mrd Euro) zu. Unter dem Strich verdiente Morgan Stanley annähernd 1,8 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung um 11 Prozent.

Die Aktien von Morgen Stanley waren jüngst etwas unter Druck geraten, nachdem die US-Großbanken JPMorgan Chase , Citigroup und Wells Fargo Ende letzter Woche die teils hochgesteckten Erwartungen mit ihren Geschäftsberichten für das abgelaufene Quartal nicht ganz erfüllt hatten./mis/das

