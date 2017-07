Der britische Wasserversorger Severn Trent (ISIN: GB00B1FH8J72) lud am Mittwoch seine Anteilsinhaber zur Aktionärsversammlung nach Coventry. Der Konzern wird eine Schlussdividende in Höhe von 48,90 Pence (ca. 0,55 Euro) ausbezahlen, wie auf der Versammlung beschlossen wurde. Severn Trent zahlt seine Dividende auf halbjährlicher Basis aus. Insgesamt werden für das vergangene Geschäftsjahr damit 81,50 Pence (ca. 0,92 Euro) an Dividende ausbezahlt. ...

