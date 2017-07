Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung zeigt sich erfreut darüber, dass sich die Autohersteller beim Thema Diesel schon vor dem Nachrüst-Gipfel bewegen. "Die Ankündigung von Daimler begrüßen wir ausdrücklich", sagte der Sprecher von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) in Berlin.

Die Stuttgarter hatten am Dienstag ankündigt, in Europa 3 Millionen Dieselautos mit den Schadstoffklassen Euro 5 und Euro 6 freiwillig in die Werkstätten zurückzurufen. Mittels Softwareupdates für die Motorensteuerung soll der Ausstoß von giftigen Stickoxiden verringert werden. Daimler beziffert die Kosten des Rückrufs mit 220 Millionen Euro oder rund 70 Euro pro Auto, die das Unternehmen komplett übernehmen wird.

Neben Daimler haben bereits Audi und BMW angekündigt, Selbstzünder per Softwareupdate sauberer zu machen. Die Hersteller wollen damit Fahrverbote in Städten vermeiden, die wegen schlechter Luftqualität drohen.

Die Autobranche wird am 2. August mit der Bundesregierung zum Diesel-Forum zusammenkommen. Dort sollen die Details der Nachrüstungen festgezurrt werden. Im Fokus stehen die Wagen mit den Schadstoffklassen Euro 5 und Euro 6. In Deutschland sind das rund 8,5 Millionen Autos. Ältere Modelle mit Euro 4 oder Euro 3 sollen nicht in die Werkstätten gerufen werden.

An dem Treffen werden neben Verkehrsminister Dobrindt auch seine Ministerkollegen aus den Häusern Umwelt, Wirtschaft und Forschung sowie mehrere Ministerpräsidenten aus den Bundesländern teilnehmen. Die Autobauer BMW, Daimler, Volkswagen, Ford und Opel werden von ihren Chefs vertreten. "Es ist völlig klar, dass es am 2.8. darum geht, wie wir den Diesel zukunftsfähig machen", fasste Dobrindts Sprecher die Zielstellung der Bundesregierung zusammen.

