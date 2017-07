Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

TIBCO ist Leader in der Ovum-Entscheidungsmatrix für Middleware-as-a-Service(press1) - Besonderes Lob gilt der leistungsstarken API-Plattform, derüberzeugenden Produktstrategie und der agilen Hybrid-IntegrationMünchen, 19. Juli 2017 - TIBCO Software Inc. [1], ein weltweit führenderAnbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware, wird inder von Ovum veröffentlichten Entscheidungsmatrix für Middleware-as-a-Service (MWaaS) [2] als Leader positioniert. In der Kategorie "API-Plattform" kann sich TIBCO über die höchste Gesamtpunktzahl freuen, wobeikonkret die agile Hybrid-Integration, die solide Produktstrategie und dieFähigkeit zur Umsetzung hervorgehoben wurden. TIBCO selbst wertet daspositive Abschneiden als Bestätigung seines durchdachten Portfolios vonCloud-Integrations- und API-Lösungen wie beispielsweise TIBCO CloudIntegration [3], mit denen Unternehmen alles mit allem verknüpfen und vomüberragenden Potenzial der TIBCO Connected Intelligence profitieren können."APIs sind sehr wichtig für die Cloud-Integration, denn sie ermöglichenüberzeugende Kundenservices, schlankere Abläufe und neue Geschäftsmodelleund -chancen", erklärt TIBCO-CMO Thomas Been. "Wir investieren fortlaufendin die Entwicklung innovativer Integrations- und MWaaS-Lösungen, damitunsere Kunden ihre täglichen Aufgaben bewältigen und Schritt für Schrittihre digitale Transformation vollziehen können. Unser hervorragendesAbschneiden in der Ovum-Entscheidungsmatrix für Middleware-as-a-Servicebeweist, dass wir den Unternehmen genau die richtigen Lösungenbereitstellen."TIBCO erzielte in allen drei Technologie-Kategorien herausragende Werte.Besondere Anerkennung fanden die Cloud-Integrationslösungen desUnternehmens; sie reichen vom TIBCO Cloud Integration Service mit demneuen Web Integrator für die vollständig browserbasierteIntegrationsmodellierung über TIBCO Cloud Live Apps, ein Low-Code-Toolfür die einfache Anwendungsentwicklung, bis hin zu Project Flogo(R), derquelloffenen und ultraleichten TIBCO-Integrationsumgebung für IoT-Edge-Anwendungen und native Cloud-Microservices."Innovative Neuerungen und der strikte Fokus auf Umsetzung zeigen, dassTIBCO wieder Biss hat. Seine sorgfältig definierte, aggressiveProduktstrategie hat in den vergangenen zwei Jahren erheblicheFortschritte gemacht", beobachtet Saurabh Sharma, Principal Analyst beiOvum. "Das TIBCO MWaaS-Portfolio ruht auf einer soliden Architektur, inderen Mittelpunkt die API-gestützte Integration steht. Das Unternehmenkann ein attraktives Angebot vorweisen und befindet sich bei der Hybrid-Integration in Enterprise-Qualität auf Augenhöhe mit jedem Middleware-Anbieter."Erst kürzlich erweiterte TIBCO seine API-Entwicklungskapazitäten mit derÜbernahme von nanoscale.io [4], die TIBCO-Kunden neueste Trends wieServerless Computing und FaaS (Function as a Service) erschließt. Durchdie effizientere Nutzung von Microservices können diese Technologien dieBetriebskosten erheblich senken. Dies gilt insbesondere für Edge- und IoT-Anwendungen, wo vergleichsweise viele Rechenoperationen auf dem lokalenGerät stattfinden.Ausführliche Informationen zur TIBCO-Platzierung in der Ovum-Entscheidungsmatrix für MWaaS finden Sie unterhttps://www.tibco.com/resources/analyst-report/analyst-report-ovum-compares-top-middleware-service-suites.Informationen über OvumOvum ist ein global führendes Unternehmen für Marktforschung und Beratungin der Technologiebranche. Mit seinen weltweit 180 Analysten bietet OvumExpertenanalysen und strategische Einblicke in die Bereiche IT,Telekommunikation und Medien. Ovum wurde 1985 gegründet und verfügt übereines der erfahrensten Analystenteams der Branche. Das Unternehmen istrichtungsweisend für Unternehmensführung, CIOs, Lieferanten und ServiceProvider aus der Technologiebranche und ebenso für Behörden. Ovum stehtfür umfassende, präzise und aufschlussreiche Marktdaten, Analyse undBeratung. Mit 23 Niederlassungen auf sechs Kontinenten bietet Ovum eineglobale Perspektive auf Technologie- und Medienmärkte und versorgtTausende von Kunden mit Know-how zu Workflow-Tools, Prognosen, Umfragen,Markteinschätzungen, Technologie-Audits und Gutachten. Ovum ist eineDivision von Informa plc, einem der global führenden Anbieter vonWirtschafts- und Wissenschafts-Publikationen und -Veranstaltungen, mitHauptsitz in London. Informa ist an der Londoner Börse notiert.Informationen über TIBCOAls Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO ConnectedIntelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und machtUnternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zuEndgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten inEchtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolleAnalyse-Erkenntnisse. 