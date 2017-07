US-Präsident Donald Trump ist mit seiner Gesundheitsreform am Senat gescheitert. Das geht auch an den Märkten nicht spurlos vorüber. Der US-Dollar schwächelt, der Euro zieht dagegen an und liegt über der Marke von 1,15 Dollar. Laut Ramon Hack von Flatex handelt es sich um eine psychologisch wichtige Marke. Hack erklärt im Gespräch mit Moderator Marco Uome, wie Anleger sich derzeit positionieren können und welche Ansätze dabei hilfreich sind.