Mehr Bestandsführungseffizienz für die Hersteller von Verbraucher- und Industrieprodukten

CINCINNATI, USA, 19. Juli 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit der neuesten Aktualisierung der cloudbasierten VMI-Plattform von Datalliance können Hersteller von Verbraucher- und Industrieprodukten die Bestandsführung für Einzelhändler und Distributoren leichter verwalten. Diese Verbesserungen - entstanden aus dem Feedback der weltweiten Benutzerbasis und der Vision von Datalliance für die Zukunft von VMI - zielen auf ein noch flexibleres und intuitiveres Benutzererlebnis ab.

Da die VMI-Plattform von Datalliance cloudbasiert ist, steht diese Aktualisierung Datalliance-Kunden und ihren Handelspartnern sofort zur Verfügung. Datalliance stellt alle plattformübergreifenden Aktualisierungen kostenlos zur Verfügung. Darüber hinaus müssen Softwareaktualisierungen gesondert installiert oder heruntergeladen werden. Dies ist das zweite von drei wichtigen Versionen, die Datalliance in diesem Jahr freigeben will. Seit der Gründung von Datalliance wurden bereits mehr als 50 Versionen bereitgestellt.

Zu den Besonderheiten dieser Version gehören:

Auftrags-Workbench: Bestellformular der neuen Generation mit Layout- und Content-Verbesserungen sowie Personalisierungsfunktionen wie z. B. Filterung, Spaltenverankerung, dynamischer Sortierung, vom Benutzer auswählbaren Rasterdaten, Registerkarten und anderen benutzerfreundlichen Verbesserungen, welche die Benutzerproduktivität in dieser primären VMI-Planungsschnittstelle erhöhen.

Behandlung von Produktaktivitäten: Benutzeroberfläche der neuen Generation, Prozessablauf und Optionen für das Beheben von vom System identifizierten Fehlern bei Berichten bezüglich der Aktivitäten von Handelspartnern. Auch dies erhöht die Planungsgeschwindigkeit und die Produktivität bei den täglichen Aufgaben.

Eventmanagement: Dank verbesserter Event-Details erhalten Benutzer Zugriff auf weitere Informationen und personalisierte Ansichten für die noch produktivere "One-Stop"-Verwaltung von Werbeveranstaltungen.

Artikelverwaltung: Erweiterte Funktionen und eine verbesserte Benutzeroberfläche sorgen für die effizientere Verwaltung von Produktfamilienrotationen und Übergängen über mehrere Nachschubstandorte hinweg.

Wie bei jeder neuen Version wurden auch bei dieser verschiedene allgemeine technische und leistungsbezogene Verbesserungen aufgenommen, welche die Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit des Systems im Ganzen unterstützen.

Auf dem jüngsten jährlichen Forum waren die Datalliance-Kunden, die einige der Verbesserungen bereits getestet hatten, vollauf begeistert. Ein Benutzer sagte: "Datalliance arbeitet stets daran, durch Prozessautomatisierung und Verbesserungen der Benutzeroberfläche die Produktivität weiter zu erhöhen. Das wissen wir immer zu schätzen, aber mit dieser Version haben sie wirklich große Fortschritte erzielt - vor allem bei dem Bestellformular, das wir am häufigsten einsetzen. Wir können nicht nur schneller arbeiten, sondern auch neue Planungsmitarbeiter schneller schulen."

Über Datalliance

Datalliance ist der weltweit größte Anbieter von Technologien und Dienstleistungen zur Unterstützung kollaborativer Bestandsführungsprogramme wie VMI (Vendor Managed Inventory) und ähnlicher Konzepte. Durch die Bereitstellung als cloudbasierte Plattform und die Unterstützung von einer umfassenden Kundenbetreuung erleichtert Datalliance es Handelspartnern, Bestandsmanagementbeziehungen aufzubauen, mit denen sich Umsatz und Gewinn steigern lassen - durch eine vollständige Angleichung der Geschäftsziele, eine höhere Regalverfügbarkeit sowie durch Umschlagoptimierung und Reduzierung von Lieferkettenkosten. Datalliance verwaltet weltweit Aufträge in Milliardenhöhe, Millionen von Artikelnummern und Zehntausende von Standorten für führende Unternehmen in Verbraucher- und Industriemärkten. Weitere Informationen über Datalliance erhalten Sie auf www.datalliance.com (http://www.datalliance.com/).

