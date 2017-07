St. Gallen - In meiner Kindheit waren Drogen nicht sehr verbreitet, wenn man einmal von der Volksdroge Alkohol absieht, die in unserer Gesellschaft von jeher geduldet wird. In der Jugend war das dann schon anders, jede Menge Flower Power und so, aber alles eher im Verborgenen. Wer heute durch Zürich geht, egal wohin und wann, oder in der Lenzerheide oder Davos Ski fährt oder bordet, atmet unweigerlich einmal den süssen Duft von Marihuana ein. Die Schweiz ist ein Land, das nicht nur recht liberal mit Kiffern umgeht, sondern auch den schwer Heroinabhängigen Auffanghilfe gewährt, auch in Form staatlich kontrollierter Abgabe von Drogen.

Drogenelend weg

Wer sich noch an die Zeiten von Platzspitz in den späten Achtziger- oder Letten in den frühen Neunzigerjahren in Zürich erinnert und einmal gesehen hat, wie es dort zuging, weiss, dass eine zu laxe Handhabung von Drogenrepression zu unkontrollierbaren Auswüchsen führt. Herumirrende Dealer, Prostituierte und Junkies verunsicherten ganze Stadtviertel. Heroin war nie so billig, wie in dieser Zeit und auch Kokain kostete einen Bruchteil dessen, was die Kinder vom Bahnhof Zoo noch dafür aufbringen mussten. Mittlerweile sieht man kaum mehr Junkies in den Städten der Schweiz herumirren. ...

