Panasonic meldete heute den Vollzug der Übernahme von 100 % der ausstehenden Aktien von Zetes Industries SA sowie den abgeschlossenen Rückzug der Zetes-Aktien von der Euronext Brüssel. Zetes mit seinem Hauptsitz im belgischen Brüssel verfügt in Europa über eine marktführende Position bei Lösungen zur Waren- und Personenidentifizierung sowie Mobilität.

Diese Übernahme stellt einen wichtigen Meilenstein für die Logistiksparte von Panasonic dar, eines der Schlüsselsegmente im Geschäftsbereich für Business-to-Business-Lösungen (B2B Solutions). Die Transaktion bedeutet für Panasonic eine weitere Stärkung seiner Kompetenzen im Bereich der Logistiklösungen, die den Logistikkunden dabei helfen, die Effektivität und Effizienz ihrer Aktivitäten zu steigern. Daneben beabsichtigt Panasonic eine Expansion bei den Lösungen zur Personenidentifizierung, die unter anderem die Konzeption, Produktion und Personalisierung sicherer Identifikations- und Ausweisdokumente im öffentlichen Bereich umfassen. Panasonic ist davon überzeugt, dass diese Transaktion erheblich zur Stärkung seiner weltweiten Kompetenzen beitragen und ein nachhaltiges Wachstum sowie Vorteile für die Kunden nach sich ziehen wird.

Nach dem Börsenrückzug kann Panasonic eng mit Zetes kooperieren und die Geschäftsentwicklung beider Unternehmen beschleunigen. Insbesondere plant Panasonic die Verknüpfung seiner hoch entwickelten Forschungs- und Entwicklungskompetenzen mit den marktführenden Lösungen von Zetes zur Warenidentifizierung. Zusammen mit Zetes untersucht Panasonic auch aktiv die Möglichkeiten einer weiteren Expansion der geschäftlichen Aktivitäten über Europa hinaus, unter anderem auch nach Japan.

Panasonic und Zetes verfolgen mit ihrer Festlegung auf weiteres Wachstum bei den Lösungen zur Waren- und Personenidentifizierung sowie Mobilität das Ziel, der führende Anbieter auf diesen Märkten zu werden.

Zetes wird als Mitglied der Panasonic-Gruppe weiterhin unter der Markenbezeichnung Zetes agieren und behält sein Führungsteam mit Alain Wirtz an der Spitze.

Am 28. April 2017 schloss Panasonic die Übernahme von 57,01 % der von Zetes ausgegebenen Aktien in einer privaten Transaktion ab und unterbreitete anschließend ein Pflichtübernahmeangebot nach belgischem Recht. Am 22. Juni 2017 war Panasonic in der Folge des Übernahmeangebots im Besitz von mehr als 95 % der ausgegebenen Aktien und erneuerte das Übernahmeangebot als Squeeze-out zum Ausschluss von Minderheitsaktionären. Mit dem heutigen Datum schloss Panasonic die Übernahme von 100 % der Eigentumsanteile an Zetes erfolgreich ab. Vor dieser Meldung wurden die Aktien von Zetes am 13. Juli 2017 von der Euronext Brüssel zurückgezogen.

