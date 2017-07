Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Mulfingen (pts023/19.07.2017/15:00) - Im Mai 2017 wurde ebm-papst von Siemens DF MC (Digital Factory Motion Control) im oberfränkischen Neunkirchen am Brand als Lieferant ausgezeichnet. ebm-papst erhielt die Auszeichnung "Best Overall". Aus hunderten weltweiten Lieferanten kürte Siemens DF MC die Gewinner in den Kategorien "Bester Key Account", "Beste Qualität", "Beste Logistik", "Beste Entwicklung und Innovation" sowie "Best Overall". Siemens DF MC stellt industrielle Antriebs- und Regeltechnik her und wird von ebm-papst mit Ventilatoren für die Umrichterkühlung sowie mit Motorfremdbelüftungseinheiten beliefert. Herausragende Zuverlässigkeit, Liefertreue und Kundenbetreuung Zur Begründung für die Auszeichnung hieß es, dass die Applikationen durch die Leistung der ebm-papst Ventilatoren verbessert werden. Außerdem gelingt es ebm-papst die Ausfallzahlen extrem niedrig zu halten, weiterhin wurden die herausragende Zuverlässigkeit und Liefertreue sowie die exzellente Kundenbetreuung gelobt. David Kehler, Vertriebsleiter Deutschland bei ebm-papst, nahm zusammen mit Außendienstmitarbeiter Axel Resch die Auszeichnung entgegen. "Es freut mich sehr, diese hervorragende Auszeichnung in meiner neuen Funktion als Vertriebsleiter entgegen nehmen zu dürfen. Es ist das Ergebnis einer tollen Mannschaftsleistung!", so Kehler nach der Ehrung. Ventilatoren für Umrichterkühlung Umrichter erlauben einen sparsamen und bedarfsgerechten Betrieb von Motoren in industriellen Fertigungsstraßen und Produktionsanlagen. Die dabei entstehende Verlustleistung in Form von Wärme muss zuverlässig abgeführt werden. Hocheffiziente Kühlmodule mit Ventilatoren von ebm-papst sorgen für einen sicheren Betrieb der Anlagen. Motorfremdbelüftung garantiert fehlerfreien Produktionsablauf Die Motoren in Maschinen- und Bearbeitungsanlagen müssen auch bei geringen Drehzahlen hohe Leistungen erbringen. Um nicht zu überhitzen, benötigen sie daher eine zusätzliche, externe Kühlung, eine sogenannte Motorfremdbelüftung. Darin sorgen Ventilatoren von ebm-papst für eine optimale Kühlung, sie sind langlebig, stabil bei gleichzeitig kompakter Bauweise. Damit wird der Motor unter allen Betriebsbedingungen ausreichend gekühlt und garantiert so einen fehlerfreien Produktionsablauf. (Ende) Aussender: ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Katrin Lindner Tel.: +49 7938 81-7006 E-Mail: Katrin.Lindner@de.ebmpapst.com Website: www.ebmpapst.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170719023

