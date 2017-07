Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: AuA24 AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung AuA24 AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 25.08.2017 in Norderstedt mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2017-07-19 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. AuA24 AG Norderstedt Einladung zur Hauptversammlung der AuA24 AG am 25.08.2017 um 14:00 Uhr Einlass ab 13:30 Ort: Seminarraum der Nordport Towers (gelber Turm) Südportal 1, 22848 Norderstedt Tagesordnung 1. *Beschlussfassung über die Genehmigung der festgestellten Bilanz* 2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2016 sowie über die Vergütung von Aufsichtsrat und Vorstand für 2018* 3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016* 4. *Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017* 5. *Beschlussfassung über die Neuordnung der Aktienstückelung und Neufassung der Satzung* *Ende der notariell zu beurkundenden Hauptversammlung* 6. *Sonstiges* Norderstedt, den 14.07.2017 _Tina T. Mnich_ _Tobias P. Metz_ _Aufsichtsratsvorsitzende_ _Vorstandsvorsitzender_ 2017-07-19 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: AuA24 AG Südportal 3 22848 Norderstedt Deutschland E-Mail: tina.mnich@aua24ag.de Internet: http://www.aua24ag.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service 593981 2017-07-19

