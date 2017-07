Düsseldorf (ots) - SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach hat mehr Hausärzte für die Versorgung der wachsenden Zahl an älteren Patienten gefordert. "Das Risiko, an Demenz zu erkranken, erhöht sich, wenn ältere Patienten fern von zu Hause behandelt werden", sagte Lauterbach der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). "Dafür brauchen wir mehr Hausärzte und müssen sie besser bezahlen", sagte Lauterbach. Denn diese hätten im Vergleich zu Fachärzten niedrigere Einkommen und schlechtere Bedingungen bei den Arbeitszeiten. Wenn mehr Geld in die hausärztliche Versorgung investiert würde, spare dies Kosten bei der Krankenhausversorgung und für Arzneimittel.



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621