Die Vertex-Aktie kann heute zur Wochenmitte an die 30 Prozent zulegen. Grund dafür sind herausragende Daten bei mehreren Studien des Konzerns. Die Details dazu verrät Marion Schlegel, Redakteurin beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR in diesem Video... Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es auch um Puma Biotechnology und Morphosys. Das Interview finden Sie HIER.