In Sundern im nordrhein-westfälischen Hochsauerlandkreis ist am Mittwochmorgen ein 38-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen ist der Mann im Bereich einer leichten Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammengestoßen, teilte die Polizei mit.

Die alarmierten Rettungskräfte konnten dem Mann nicht mehr helfen: Der 38-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, so die Beamten weiter. Der Fahrer des Lkw erlitt einen Schock.