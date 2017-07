Wechsel im Aufsichtsrat der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Hendrik Janssen wird als Nachfolger von Dr. Thomas Ledermann in den Aufsichtsrat gewählt

Wechsel im Aufsichtsrat der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Hendrik Janssen wird als Nachfolger von Dr. Thomas Ledermann in den Aufsichtsrat gewählt 19.07.2017

Gräfelfing, 19. Juli 2017. Dr. Thomas Ledermann hat mit Ablauf der heutigen Hauptversammlung sein Amt als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender nach neun Jahren auf eigenen Wunsch niedergelegt. Hendrik Janssen, ebenso wie Dr. Ledermann Vorstandsmitglied der BÖAG Börsen AG, tritt seine Nachfolge an. Er wurde heute mit großer Mehrheit von den Aktionären als neues Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt.

Der Sprecher des Vorstands, Thomas Posovatz, dankte Herrn Dr. Thomas Ledermann in seiner Rede an die Aktionäre im Namen des gesamten Vorstands und Aufsichtsrats für seine aktive und engagierte Mitarbeit während seiner Amtszeit. Herr Dr. Ledermann hat durch seine Tätigkeit im Aufsichtsrat der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG wesentlich an der erfolgreichen Entwicklung der Gesellschaft in den letzten Jahren mitgewirkt.

Kontakt: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Thomas Posovatz Sprecher des Vorstands Rottenbucher Straße 28 82166 Gräfelfing Tel.: 089/85 85 2-500 Fax: 089/85 85 2-505

E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com

19.07.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Sprache: Deutsch Unternehmen: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Rottenbucher Straße 28 82166 Gräfelfing Deutschland

E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com

Internet: www.mwbfairtrade.com ISIN: DE0006656101 WKN: 665610

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München (m:access), Stuttgart; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

ISIN DE0006656101

