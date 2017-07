NEW YORK (dpa-AFX) - Der S&P 500 und die technologielastigen Nasdaq-Börsen haben sich am Mittwoch gleich zum Handelsstart in Rekordhöhen aufgeschwungen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial trat unterdessen mit plus 0,02 Prozent bei 21579,52 Punkten einmal mehr auf der Stelle. Bereits seit Wochenbeginn hat er sich nach seinem Rekordhoch am Freitag bei 21 681,53 Punkten kaum mehr vom Fleck bewegt.

Der S&P 500, der seinen Rekordlauf vom Freitag nun fortsetzte, stieg zuletzt mit plus 0,25 Prozent bei 2467,01 Punkten auf eine Bestmarke. An der Technologiebörse erreichte der Nasdaq-Auswahlindex 100 bei 5911 Punkten ein Rekordhoch, bevor er etwas zurückkam und mit 5905,65 Punkten ein Plus von 0,43 Prozent verbuchte. Der Nasdaq Composite stieg zuletzt um 0,36 Prozent auf 6367,36 Zähler.

Unterstützung für die Börsen kam vom Bausektor. Dieser hatte sich im Juni von seiner schwachen Entwicklung der Vormonate deutlich erholt und die Markterwartung übertroffen. "Positiv hervorzuheben ist der Anstieg der Baugenehmigungen, die in den Index der Frühindikatoren einfließen, der morgen zur Veröffentlichung ansteht", hoben die Experten der Helaba hervor./ck/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

