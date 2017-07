European Homecare betreibt im Auftrag der Landesregierungen Flüchtlingsheime. Dafür erhält das Unternehmen viel Geld. Unsere Reporterin hat sich dort als ehrenamtliche Helferin eingeschleust und die Zustände erlebt.

Zwei Männer von der Security versperren mir den Weg. Sie qualmen, wollen meinen Ausweis sehen. Mürrisch blicken Sie auf mich herab. Dann begleiten sie mich ins Foyer des Flüchtlingsheimes.

Dort lungern ein paar Jugendliche herum. Die Kinder spielen Fangen, im Hintergrund läuft ein alter Fernseher. Der Koordinator des Flüchtlingsheimes begrüßt mich. Sein Hemd spannt über seinem Bauch, seine Goldkette lugt hervor. Während er mich zu den Aufzügen führt, erzählt er gleich, dass European Homecare ein gewinnorientiertes Unternehmen sei, aber das sei die Caritas schließlich auch. Stimmt zwar nicht, aber ich belasse es dabei.

Er fährt fort. Eigentlich gehe es allen Organisationen doch nur um das eine: Geld. Das müsse schließlich erst einmal verdient werden.

Eine vierstellige Summe pro Kopf bekommen Firmen wie European Homecare von den Landesregierungen und Kommunen, um Flüchtlinge unterzubringen und zu betreuen. Die genaue Höhe kann je nach Land und Kommune variieren. Leisten Sie dafür genug? Gerade dieses Unternehmen hat einen zweifelhaften Ruf. European Homecare wird bezichtigt, Flüchtlinge mangelhaft unterzubringen. Ob das stimmt, wollte ich herausfinden.

Die Aufzüge, die uns zum Büro bringen sollen, sind deaktiviert. Der Leiter steckt seinen Schlüssel in die Vorrichtung. "Irgendwo muss man ja anfangen zu sparen. Wenn alle Aufzüge in Betrieb wären, das wäre wirklich zu teuer", erklärt er mir. Frauen und Kinder dürfen natürlich mal den Aufzug benutzen. "Unsere Security-Männer begleiten sie dann", erklärt er. "Die jungen Männer können ja wohl die paar Stockwerke in ihre Mehrbettzimmer hochlaufen."

In den schummrigen Gängen des vierten Stockwerks streichelt er ab und zu einem Kind über den Kopf. Eine Gruppe Afrikaner sitzt in einer Ecke. Sie starren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...