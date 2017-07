Sprach- und Integrationskurse beginnen zu spät und oft reicht es nur für Aushilfsjobs. Im Interview erklärt Arbeitsvermittlerin Mounia Schulz, wie schwierig es ist, Flüchtlinge in Arbeit zu kriegen.

Ein bewachtes graues Hochhaus in Berlin-Reinickendorf. Lange beengte Flure führen im dritten Stock der Bundesagentur für Arbeit ins Büro von Mounia Schulz. Hier berät die Jobvermittlerin durchschnittlich fünf bis sechs Flüchtlinge - pro Tag.

WirtschaftsWoche: Frau Schulz, wie verständigen Sie sich mit Flüchtlingen, die Sie in Arbeit vermitteln wollen?Mounia Schulz: Bestenfalls bringen sie jemanden mit. In der Regel gibt es in den Flüchtlingsheimen Betreuer, aber nicht immer. Deswegen haben wir stets zwei bis drei arabisch sprechende Personen vor Ort. Für die restlichen Sprachen - iranisch, afghanisch, oder kurdisch - haben wir eine Dolmetscher-Hotline, welche wir jederzeit ohne Termin anrufen können.

Und dann beginnt die Vermittlung.Wenn möglich - ja. Die einen brauchen einen Integrationskurs, andere kommen für eine Ausbildung oder gar einen richtigen Job in Betracht.

Welche Ausbildung haben die Flüchtlinge?Die meisten sind ohne irgendeinen Abschluss hier. Nur wenige kommen mit Zeugnissen. Die Anerkennung läuft meist recht schnell und kostet 55 Euro. Sollte eine Gleichwertigkeitsprüfung nötig sein kann das ...

