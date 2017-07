LOS ANGELES, US-Bundesstaat Kalifornien--(Marketwired - 19. Juli 2017) - StoneCalibre gibt bekannt, dass eine seiner Konzerngesellschaften die Übernahme von Alpha-Tec Systems, Inc. abgeschlossen hat, ein in Vancouver, US-Bundesstaat Washington, ansässiger Anbieter von In-Vitro-Diagnostikprodukten, die von klinischen Laboren in den Disziplinen Mykobakteriologie, Parasitologie, Bakteriologie und Mykologie eingesetzt werden.

"Wir freuen uns, Alpha-Tec in der StoneCalibre-Familie zu begrüßen", sagte Brian Wall, Gründer und Executive Officer von StoneCalibre. "Alpha-Tec behauptet schon seit 35 Jahren einen ausgezeichneten Ruf im Bereich der Mykobakteriologie. Wir sind begeistert über den Zusammenschluss mit einem Unternehmen, das es der globalen Medizingemeinschaft ermöglicht, Infektionskrankheiten wie beispielsweise latente Tuberkulose präzise zu diagnostizieren und früh zu behandeln, um die Lebensqualität von Menschen zu verbessern.

Das 1979 gegründete Unternehmen Alpha-Tec ist der führende Anbieter von proprietären Produkten zur Probenaufbereitung für unter anderem Verdauung, Kontaminierung und Neutralisierung in der mykobakteriellen Diagnostik, die Labortestergebnisse verbessern und mit einer Reihe von nachfolgenden Testmethoden kompatibel sind. Alpha-Tec genießt im Markt ein hohes Ansehen für seine hochwertigen Produkte sowie für seinen hervorragenden Kundendienst.

"Alpha-Tec bedient eine Reihe wertvoller Kunden, darunter führende Krankenhäuser, Referenzlabore und Labore für öffentliche Gesundheit in den USA und anderen Ländern", sagte Usman Shakeel, Vice President von StoneCalibre. "Wir sehen solide Gelegenheiten für ein organisches Wachstum des Unternehmens und um durch Add-on-Akquisitionen den Bereich klinische Labore besser versorgen zu können."

"Alpha-Tec kann auf eine stolze Geschichte als ein Familienunternehmen zurückblicken, und auf dem Weg zur nächsten Phase in der Entwicklung des Unternehmens ist es wichtig für uns, mit einem Partner zusammenzuarbeiten, der unsere Geschichte versteht und unsere Vision für die Zukunft von Alpha-Tec teilt", sagte Chris Williams, Chief Executive Officer von Alpha-Tec. "Wir sind begeistert, uns mit StoneCalibre und seinen Konzerngesellschaften in der Biowissenschaftsbranche zusammenzuschließen, auf der Grundlage seiner Kenntnis des Sektors, seiner betrieblichen Ressourcen und seiner geografischen Reichweite, was zur Beschleunigung des Wachstums von Alpha-Tec im weiteren Verlauf beitragen und unsere umfassendere Mission voranbringen wird, die Patientenversorgung durch Diagnostik zu verbessern.

Über StoneCalibre

StoneCalibre ist eine private Investmentgesellschaft mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, die sich auf den Erwerb von kleinen und mittelständischen Unternehmen spezialisiert hat. StoneCalibre wurde 2012 von Brian Wall gegründet und konzentriert sich auf Investitionen in Sondersituationen und qualitativ hochwertige langfristige Kapitalanlagemöglichkeiten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.stonecalibre.com.

Kontakt für weitere Informationen:



Nick Matzke

Business Development

StoneCalibre, LLC

Tel.: (310) 774-0376

Fax: (310) 427-7448

nmatzke@stonecalibre.com