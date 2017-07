Brooklyn Park, Minnesota (ots/PRNewswire) - 4C Medical Technologies, Inc. (4C Medical), ein Medizintechnikunternehmen mit dem Schwerpunkt in der Entwicklung minimal-invasiver Therapien für strukturelle Herzerkrankungen, gab heute den Abschluss einer Privatplatzierung von ungesicherten Wandelschuldverschreibungen bekannt, die dem Unternehmen einen Bruttoerlös von ca. $ 9 Millionen einbrachte. 4C Medical beabsichtigt den Erlös aus der Platzierung für die Finanzierung der Weiterentwicklung seiner Transkathetertechnologie für die Behandlung von Mitralklappeninsuffizienz (MI) zu verwenden. Die Finanzierung wurde mit einer Investition in Höhe von $ 3,5 Millionen von Anges Québec getragen, dem größten Angel-Netzwerk in Kanada.



"Wir freuen uns, dass das Interesse an unserem Unternehmen und unserer Technologie so groß war. Derzeit liegen wir bereits zwei Quartale vor unseren Meilensteinen und Zielen für das Jahr 2017. Aufgrund dieses frühen Erfolgs haben wir uns entschlossen, die wichtigen Meilensteine für 2018 zu beschleunigen. Für die Finanzierung dieser Beschleunigung gaben wir im Mai dieses Jahres unsere Absicht bekannt, unser Emissionsziel für Wandelschuldverschreibungen von $ 4 Millionen auf $ 8 Millionen zu erhöhen", sagte Robert Thatcher, CEO von 4C Medical. "Der Erlös dieser Finanzierung wird für den Abschluss des Designs unserer Technologie verwendet, die in unserer geplanten, ersten Machbarkeitsstudie in den Vereinigten Staaten und möglicherweise in Japan bei Erstimplantationen in Menschen eingesetzt wird."



4C Medical entwickelt die erste Transkatheter-MI-Therapie, welche die native Mitralklappe und das linke Ventrikel mithilfe supra-anularer, rein atrialer Fixierungstechnologie erhält. Diese neuartige Technologie wurde konzipiert, um bekannte Probleme des derzeitigen Mitralklappenersatzes mit Transkathetertechnologien (TMVR) zu vermeiden, welche die Platzierung und Fixierung im nativen Mitralanulus und/oder im linken Ventrikel verwenden.



"Wir sind über die Investition in 4C Medical stolz", sagte Stéphane Pilette, Vice President of Investment Support von Anges Québec. "Mit dem bewährten Führungsteam und einer wirklich neuen TMVR-Technologie, welche die bekannten Probleme von derzeitigen TMVR-Technologien vermeidet, hat 4C Medical das Potenzial, sich eines wichtigen ungedeckten Bedarfs anzunehmen."



"Der native Mitralanulus ist asymmetrisch und die Geometrie der Klappensegel ist unregelmäßig, was für die heute in Entwicklung befindlichen TMVR-Technologien nennenswerte Herausforderungen darstellt, denn sie sind hinsichtlich der Dimensionierung und Verankerung von der unvorhersehbaren Anatomie abhängig", sagte Dr. Jeffrey Chambers, Gründer und Chief Medical Officer von 4C Medical. "Millionen Patienten leiden an MI und zahlreiche bleiben unbehandelt. Es ist unsere Mission, eine Behandlungsoption zu entwickeln, welche diese Herausforderungen bewältigt. Mit der Unterstützung unserer Investoren engagiert sich unser Team für die Erreichung dieses Zieles."



MI ist eine häufig vorkommende Erkrankung der Herzklappen, von der nahezu 10 Prozent aller Amerikaner der Altersgruppe von 75 Jahren und darüber betroffen sind.1 MI tritt auf, wenn sich der Mitralklappenanulus nicht richtig schließt und Blut aus der linken Herzkammer in den linken Vorhof zurückfließen kann. Es handelt sich um eine progressive Erkrankung. Wenn MI unbehandelt bleibt, kann dies zu Vorhofflimmern, Lungenhochdruck, Herzversagen und zum Tod führen.



Über 4C Medical Technologies, Inc.



4C Medical ist ein Hersteller von Medizingeräten, der minimal-invasive Therapien für strukturelle Herzerkrankungen entwickelt. Der erste Schwerpunkt lag in der Behandlung von Mitralklappeninsuffizienz (MI) und nachfolgend in der Behandlung von Trikuspidalklappeninsuffizienz. Das Implantat des Unternehmens ist die erste MI-Therapie mit supra-anularer Positionierung und rein atrialer Fixierung. Es erhält die native Mitralklappe und den linken Ventrikel und vermeidet bekannte Probleme, die in Verbindung mit dem Mitralklappenersatz mit Transkathetertechnologien stehen, welche die Platzierung und Fixierung im nativen Mitralanulus und linken Ventrikel verwenden.



Über Anges Québec



Die Mission von Anges Québec ist die Unterstützung seiner 200 Angel Investoren bei profitablen Investitionen in innovative Unternehmen in einem breiten Spektrum an Branchen und in allen Regionen von Quebec. Zu diesem Zweck identifiziert die Organisation die besten innovativen Unternehmer, die bereit sind, mit ihren kommerziellen Aktivitäten zu beginnen, oder Immobilienpromotoren, die vielversprechende, neue Geschäftsprojekte entwickeln, und unterstützt dabei Angel Investoren, die an deren Erfolg glauben.



