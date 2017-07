Mainz (ots) - Woche 29/17 Donnerstag, 20.07.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.35 War Games - Der Kalte Krieg Revolution Australien 2016



6.20 War Games - Der Kalte Krieg Atompoker Australien 2016



7.05 War Games - Der Kalte Krieg Flächenbrand Australien 2016



7.50 Damals nach dem Krieg Sommer in Ruinen Deutschland 2007



8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.35 Damals nach dem Krieg Hunger und Hoffnung Deutschland 2007



9.20 Damals nach dem Krieg Schatten der Vergangenheit Deutschland 2007



10.05 Damals nach dem Krieg Suche nach Heimat Deutschland 2007



10.50 Das Erbe der Nazis 1945-1960 Davon haben wir nichts gewusst Deutschland 2015



11.35 Das Erbe der Nazis 1968-1989 Der Muff von tausend Jahren Deutschland 2015



12.25 ZDF.reportage Armes reiches Deutschland Rentner in Not Deutschland 2017



12.55 Wo die Armut wohnt Endstation Plattenbau? Deutschland 2016



13.40 Wo die Armut wohnt Familien im Abseits Deutschland 2016 14.25 Wo die Armut wohnt Helfer im Brennpunkt Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 15.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Im Netz der Lügen - Falschmeldungen im Internet Deutschland 2017



21.40 Schatten des Verbrechens Deutschland 2017



22.25 Hass im Netz - Die Macht der Trolle



23.05 Ich weiß, wer du bist Auf dem Weg zur allsehenden Gesellschaft



23.50 Kriminelle Karrieren Kim Dotcom - König der Raubkopierer Deutschland 2016



0.35 heute-journal



1.00 Geheimnisse des Universums Unerklärliche Phänomene



1.45 Geheimnisse des Universums Die Wunder unseres Sonnensystems



2.30 Unser Universum Technik im All



3.15 Unser Universum Sind wir allein im All?



4.00 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Planeten USA 2010



4.45 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Supernova USA 2010



