Wie Finstar-Chairman Oleg Boyko heute bestätigte, plant die Finstar Financial Group, in den nächsten fünf Jahren 150 Mio. USD in neue Startups im Bereich Finanztechnologie zu investieren. Mit den Finanzmitteln soll unter anderem die Forschung und Entwicklung (F&E) in den Portfolio-Unternehmen der Gruppe gefördert werden.

Laut Angaben im Global Fintech Report 2016 von CB Insights stiegen die weltweiten Investitionen in Fintech-Startups im vergangenen Jahr auf 12,7 Mrd. USD. Vorreiter bei diesem rapiden Wachstum ist Finstar mit seiner globalen Präsenz und seinem umfassendem branchenspezifischen Know-how. Die zugesicherten Investitionen von 150 Mio. USD in Fintech-Startups und interne F&E ist Teil der umfassenden Expansionsbestrebungen zur Optimierung der Fintech-Angebote der Gruppe. Die Primärmärkte von Finstar sind Europa, Lateinamerika, Südost- und Südasien.

Oleg Boyko kommentierte die Nachricht so:

"Wir werden Direktinvestitionen in Startups finanzieren, KMU unterstützen und die Entwicklung führender Finanztechnologie in unseren eigenen Unternehmen vorantreiben. Im Hinblick auf die Startups streben wir drei bis sechs Abschlüsse pro Jahr mit Startkapital in Series-A-Runden an, die in der Regel im Bereich von 500.000 USD bis 30 Mio. USD liegen werden. Mit unseren F&E-Investitionen wollen wir Finanztechnologien weiterentwickeln und diese Innovation in unserem gesamten, jetzt schon starken Fintech-Portfolio umsetzen. Neben unserem finanziellen Engagement bedeutet dies, dass die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, von unseren starken technischen Ressourcen und unserer umfassenden Expertise profitieren."

In den vergangenen zwei Jahren hat die Finstar Financial Group strategische Kooperationsverträge mit den europäischen Fintech-Unternehmen Spotcap, Euroloan, Viventor und Rocket10 geschlossen. Außerdem hat die Gruppe ihre Zusammenarbeit mit Fintech-Unternehmen über FinstarLabs erweitert. FinstarLabs konzentriert sich auf die Entwicklung bahnbrechender Innovationen in den Bereichen Fintech, Adtech und Big Data. Darüber hinaus sollen führende Fintech-Startups und -Unternehmer identifiziert, finanziert und gefördert werden.

Im Jahr 2015 gründete Finstar ein eigenes Portfolio-Unternehmen namens Digital Finance International mit dem Ziel, maßgeschneiderte, auf hochmoderner Technologie basierende Verbraucherkreditlösungen weltweit anzubieten.

Über Finstar

Finstar Financial Group ist eine international tätige Private-Equity-Gruppe. Die 1996 gegründete Gruppe verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei der Gründung von Start-up-Projekten sowie der Umstrukturierung und Erweiterung von Unternehmen. Finstar ist in den Finanzmärkten, im IT- Bereich sowie im Einzelhandel und Immobiliensektor tätig. Finstar hat seit seiner Gründung umfassende operative Erfahrungen gesammelt, die im Zuge einer Wertsteigerungsstrategie dazu beitragen, Unternehmen globale Best Practices für Unternehmensführung, Innovation und Marketing zu vermitteln.

Mehr über Finstar: http://finstar.com/.

