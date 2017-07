Frankfurt - Nach dem Sprung in den letzten Tagen notiert der Eisenerz-Terminkontrakt an der DCE Dalian in China mit rund 540 CNY (Chinesicher Renminbi Yuan) bzw. 80 USD pro Tonne auf einem 3-Monatshoch, so die Analysten der Commerzbank.Seit Monatsbeginn sei der Preis bereits um fast 30% gestiegen. Zwar werde dabei häufig auf eine geringere Verfügbarkeit des hochgradigen Materials und eine starke Nachfrage verwiesen. Jedoch würden die Analysten aus fundamentaler Sicht Überhitzungstendenzen auf dem Eisenerz- und Stahlmarkt in China sehen. So seien dank hoher Importe - im ersten Halbjahr habe China mit rund 540 Mio. Tonnen 9,2% mehr Eisenerz importiert als vor einem Jahr - die Eisenerzbestände in chinesischen Häfen zuletzt auf rekordhohe 140 Mio. Tonnen gestiegen.

