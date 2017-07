Frankfurt - Der Goldpreis fällt am Morgen unter 1.240 USD je Feinunze, nachdem gestern zwischenzeitlich ein Preisniveau von 1.245 USD verzeichnet wurde, so die Analysten der Commerzbank.Der US-Dollar, welcher gestern auf handelsgewichteter Basis auf ein 10-Monatstief gefallen sei, mache am Morgen einen Teil seiner gestrigen Verluste wett. Dies sorge ebenso für Abgabedruck auf Gold wie der Anstieg des S&P-500 auf ein Rekordniveau. Der VIX-Index, der die implizite Aktienmarktvolatilität des S&P-500 messe, sei im Zuge dessen wieder unter 10 gefallen und nähere sich damit den Tiefständen von Anfang Juni. Der darin zum Ausdruck kommende steigende Risikoappetit und die zunehmende Sorglosigkeit der Anleger zeige sich auch in anhaltenden Abflüssen aus den Gold-ETFs. Diese hätten gestern erneut Abflüsse von 4,6 Tonnen verzeichnet. Seit Monatsbeginn würden sich die Abflüsse auf gut 37 Tonnen summieren.

