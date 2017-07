PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Mittwoch im Handelsverlauf Fahrt aufgenommen und sein moderates Plus am Morgen bis zum Nachmittag ausgebaut. Zuletzt legte der Leitindex der Eurozone um 0,68 Prozent auf 3502,42 Punkte zu. CAC 40 und FTSE 100 stiegen ebenfalls auf Tageshoch. Zuletzt gewann der Pariser Leitindex 0,78 Prozent hinzu, der Londoner "Footsie" 0,63 Prozent.

Unterstützung kam von verschiedenen Seiten. Während in den USA die wichtigsten Indizes - mit Ausnahme des Leitindex Dow Jones Industrial - Rekordmarken erreichten, geriet der Eurokurs nach seinem jüngsten Höhenflug wieder unter Druck. Er fiel zuletzt auf ein Tagestief bei 1,1510 US-Dollar. Konjunkturdaten stützten zudem die freundliche Stimmung an den US-Börsen. Die Daten aus der US-Bauwirtschaft waren im Juni deutlich besser als erwartet ausgefallen. Die wöchentlichen Rohöllagerbestände waren gesunken./ck/he

ISIN EU0009658145

AXC0171 2017-07-19/16:54