München (ots) - Mit einer hochkarätig besetzten Free-TV-Premiere startet das diesjährige "SommerKino im Ersten" am 24. Juli um 20:15 Uhr in die neue Woche: Robert Downey Jr., von Kritikern als bester Schauspieler seiner Generation bezeichnet, und Oscar-Preisträger Robert Duvall, einer der führendenden amerikanischen Charakterdarsteller, glänzen in dem emotionalen Familienfilm "Der Richter - Sein wichtigster Fall". Ein mit allen Wassern gewaschener Anwalt kehrt nach langen Jahren in die Heimatstadt und zu seinem Vater zurück, einem strengen Patriarchen und geachteten Richter, der erstmals Hilfe benötigt. Regisseur David Dobkin setzte das Duell der beiden Hollywoodstars in Szene; Robert Duvall wurde für diese Altersrolle erneut für den Oscar nominiert. Prädikat: besonders wertvoll.



Auch der zweite Film der Reihe "PremierenKino im Ersten" wurde von der FBW mit dem Prädikat "besonders wertvoll" ausgezeichnet: "Heute bin ich Samba" vom Regieduo Éric Toledano und Olivier Nakache ("Ziemlich beste Freunde") mit Omar Sy und Charlotte Gainsbourg in den Hauptrollen. Mit leisem Charme und befreiendem Humor erzählt der Kinoerfolg von der ehrenamtlichen Sozialarbeiterin Alice und dem senegalesischen Bürgerkriegsflüchtling Samba, der davon träumt, sich vom Tellerwäscher zum Koch hochzuarbeiten. Das Erste zeigt die Tragikomödie am 25. Juli um 22:45 Uhr als Free-TV-Premiere.



Mit bayerischem Paukenschlag und einer TV-Premiere endet das diesjährige "SommerKino im Ersten": In "Schweinskopf al dente. Ein Eberhoferkrimi", nach "Dampfnudelblues" und "Winterkartoffelknödel" die dritte Verfilmung der Rita-Falk-Romane, muss sich Dorfgendarm Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) mit der titelgebenden Köstlichkeit auseinandersetzen, die sein Chef auf dem Kopfkissen vorfindet. Außerdem muss der Franz seine Susi (Lisa Maria Potthoff) zurückgewinnen - die will nämlich mit ihrem italienischen Lover eine Pizzeria am Gardasee eröffnen. Die schwarzhumorige Thriller-Komödie ist am 26. Juli um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen. Der vierte Eberhoferkrimi, "Griesnockerlaffäre", kommt am 3. August in die Kinos.



Die Sendetermine:



Montag, 24. Juli 2017, 20:15 Uhr "Der Richter - Sein wichtigster Fall" Dienstag, 25. Juli 2017, 22:45 Uhr "Heute bin ich Samba" Mittwoch, 26. Juli 2017, 20:15 Uhr "Schweinskopf al dente. Ein Eberhoferkrimi"



"Heute bin ich Samba" wird am Freitag, 14. August, um 20:15 Uhr noch einmal auf ONE ausgestrahlt.



Ausführliche Inhaltsangaben und weitere Infos zu diesen und allen anderen Filmen des "Sommer- und PremierenKinos im Ersten" finden Sie auf http://www.daserste.de/unterhaltung/film/sommerkino-im-ersten/ind ex.html



